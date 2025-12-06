Slušaj vest

Mnoge zvezde na estradi napravili su karijere sa umetničkim imenima, dok su svoja prava godinama, pa čak i decenijama krili kao zmija noge.

Među njima je i popularna Tina Ivanović koja se u svetu muzike pojavila kao Lepa Rada, a nešto kasnije se našla pred dilemom da uzme svoje umetničko ime.

Od Lepe Rade do Tine Ivanović

Pevačicino pravo ime je Radmila, kako je danas zovu samo najbliži članovi porodice, a u potrazi za prepoznatljivim imenom koji bi joj dalo poseban pečat bio je uključen i Saša Popović koji je umalo kumovao imenu zvezde koju svi danas znamo kao Tina.

- Istina je da sam karijeru započela kao Lepa Rada, a pravo ime mi je Radmila. Otkud Tina od Radmila? (smeh). To je umetničko ime koje mi je dao Pera Stokanović. Kada je trebalo da izdam prvi album za „Grand“, Saša Popović mi je predlagao da se zovem Mila, skraćenica od Radmila, ali na kraju sam ostala Tina. To ime mi leži i srodila sam se sa njim – objasnila je Tina jednom prilikom.

Ime Radmila bilo je jedno od najpopularnijih u tadašnjoj državi, a kažu da se davalo devojčicama koje donose radost.

Pojedina tumačenja tvrde da ovo ime donosi ljubav i sreću u životu.

Težak period za Tinu

Tina Ivanović je već duže vreme u medijskoj ilegali, a protekli period je za nju bio izuzetno težak. Izgubila je majku, a posle 25 godina braka usledio je i razvod sa njenim partnerom, Zvezdanom Anđićem.

O ovom mučnom periodu pevačica je nedavno govorila.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to... - poručila je pevačica tad i otkrila svoje planove.

- Možete čekati nove pesme, jedna pesma je gotova i samo čekaju na mene da uđem u studio da otpevam. Neću ništa da pričam unapred, ali biće.. Ja moram da se pohvalim da se moje pesme slušaju i pevaju i posle 20 godina... - rekla je Tina tad i dodala:

- Mislim da svako treba da se bori za sebe i da ulaže u svoje pesme, ali je tolika sada navala za tim kaverima... Ne pitam se ja puno oko toga, autor se pita, ali autor ima poštovanje prema pevačima, mislim da bi bilo bezbeze da neko snimi ''Kabrio Porše'' ili ''Bundu od nerca''. Mislim da je bolje da ulože novac u svoj hit neki, da imaju iza sebe nešto. Malo sam sebi dala oduška, ali biće radno i paradno ove godine, kao i svake godine - poručila je folkerka u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

