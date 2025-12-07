Slušaj vest

Pevačica Nikolina Kovač rođena je u Sarajevu gde je i živela tokom rata devedesetih godina. Ona se sada vratila u detinjstvo i ispričala da je imala dugogodišnje traume zbog svega što se dešavalo.

- Nisam imala samo posledice rata, već i nekih drugih dešavanja koja su dolazila od strane mojih vršnjaka. Dugo vremena, gotovo do kraja osnovne škole sam mokrila u krevet, to je baš trajalo, imala sam bolne glavobolje. Godinu i po dana posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma ja sam krenula u školu, u prvi razred. Bila je borba mojih roditelja za goli opstanak roditelja, nemate ni prostora ni vremena - započela je pevačica u emisiji "Kompas" pa nastavila:

- Kakav psiholog, u tom trenutku, rdoitelji su se borili da pruže ljubav i što više obezbede svojoj deci. Ono što je mene održalo je pre svega vera moje bake koja je pravi vernik. Ona je mene sa 10 godina upoznala s tim na pravi način. Sa njom sam posećivala manastire, oduvek mi je bilo prijatno u toj atmosferi. Imala sam reper kako se doživljavala prava duhovnost.

Nikolina je i ispričala kada je prvi put probala majonez.

- Sećam se kada je moj stric u jednom trenutku u toku rata doneo majonez. Tada sam ga prvi put probala, rekla sam koliko je ovo dobro. Tada moja majka nije imala to gde da kupi, ali ni kako, jer u tim momentima nije imala neku platu. Tada je bila borba za goli opstanak. Moja baka i deda su živeli jako blizu mojih roditelja, u Istočnoj Ilidži, to je naselje, malo meštace, doselili su se tu šezdesetih godina. Ja sam često znala da ostanem kod njih. Funkcionisali smo tako da kada se tamo manje puca onda sam tamo, ako je primirje na Ilidži, onda sam kod kuće - ispričala je Nikolina za Adria televiziju.

Nikolina je uspela da se izbori sa svim traumama, radi posao koji voli, uživa u braku s pevačem Sašom Kaporom s kojim čeka treće dete. Oni već imaju sina i ćerku.