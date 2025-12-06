Slušaj vest

Adam Adaktar ponovo je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je objavom na Instagramu zagolicao maštu pratilaca i podstakao priče da on i supruga Anđela možda čekaju još jednu bebu. Međutim, “Bog obrva” brzo je spustio loptu i otkrio da je sve bilo – šala.

Naime, Adam i Anđela nedavno su postali roditelji četvrtog deteta, a snimak u kom je Adaktar pokazao četiri označena kvadratića i jedan sa upitnikom napravio je opštu pometnju. Mnogi su poverovali da je broj pet zapravo najava nove trudnoće.

Ipak, Adaktar je ubrzo objasnio da nije reč ni o kakvoj tajni niti proširenju porodice, već samo o duhovitoj objavi koja je, kako kaže, “izmakla kontroli” i izazvala brojne spekulacije.

"Šalili smo se"

Ipak, on se sada oglasio i zaprepastio izjavom da se samo šalili.

- Dovoljno nam je za sada četvoro dece. Mi smo se malo šalili sa tim snimkom, pa su ljudi pogrešno protumačili i vidim da su pomislili da je na putu dete. Eto da razjasnimo samo - rekao je kratko.

Inače, podsetimo, Anđela je podelila nedavno fotografiju sa egzotične plaže na kojoj pozira u kupaćem kostimu, a na stomaku joj je nacrtano veliko srce od kreme za sunčanje. I tada su mnogi pomislili da je još jedno dete na putu.

