Nikola Rađen bio je u braku sa Anom Kokić sa kojom ima dve ćerke, od koje se razveo nakon jedanaest godina ljubavi.

Njihov razvod, u medijima, je dočekan kao veliki šok, o čemu je bivši vaterpolista sad govorio.

"Mi više nismo bili muž i žena"

Iako se o njihovom rastanku dosta spekulisalo u javnosti, Rađen priznaje da je to bila racionalna, ali teška odluka.

– Mi smo tada kao odrasli civilizovani ljudi odlučili da napravimo nešto što će biti bolje za funkcionisanje nas dvoje. Mi više nismo bili muž i žena, samo smo bili roditelji Nine i Tee i tako je i dan danas. Jedna jako zrela ,ali teška odluka, obostrana. To je bila senzacija u medijima, nije bilo lako izdržati taj pritisak, ali opet, evo prošlo je toliko godina i danas mi funkcionišemo najbolje u smislu naših devojčica. Znali smo da je to možda najbolje i za nas dvoje i za njih– priča Nikola.

On je istakao kako je rastanak dodatno otežavao što su javne ličnosti.

– Težak jedan period, nije to bilo lako ni da prođe to vreme ni da se stvari vrate u normalne tokve života. Mislim da te senzacije nisu priličile ni nama, a ni karakterima kakvi jesmo Ana i ja– tvrdi bivši vaterpolista.

O razvodu roditelja

Rađen se osvrnuo i na razvod roditelja koji se dogodio kada je imao deset godina i koji je uticao na njegovo odrastanje.

Otkrio je kako tada podneo rastanak roditelja i život koji je vodio bez oslonca na oba roditelja.

– Tu neku tugu spoznaš tek kasnije. Kao mali, ti vidiš to, ali ne prepoznaješ je toliko. Hvala Bogu, pa sam ja tada bio okupiram sportom, vaterpolom, utakmicama, druženjima, treninzima i svim stvarima koje su pratile moje bavljenje sportom. Teško mi je palo to razdvajanje mojih roditelja, moram da priznam, i uticalo je dosta i na mene. Misli da je to normalna pojava. Danas je previše olako reći da se sa nekim rastaneš, razvedeš, odeš, a to nije tako. Sve to na neki način izađe na površinu i ostavi neke duboke posledice. Sport je bio taj koji je mene formirao, oblikovao i naterao da idem dalje– ispričao je Nikola.

Nakon razvoda roditelja, Rađen se sa majkom i bratom preselio u Novi Sad, a tuga za porodičnim domom ostala je da tinja do današnjih dana.

– Između Novog Sada i Sombora je bila porodična kuća u Čeneju. Moji roditelji su je gradili sa puno entuzijazma, kako se to radilo na selu, sa svim komšijama koji ti pomažu. Sećam se svih stvari oko te kuće, koja je kasnije bila i najveće razočaranje u mom životu. Nisam ponosam na tu činjenicu da sam zatekao tu kuću da nije naša. Kao mali i mladi sportista koji traži svoju šansu, brani boje reprezentacije, dođete u situaciju da nemate ono što je vaše, vaša baza. Zato su, hvala Bogu bili baba i deda tu i vodili računa koliko su mogli u to vreme– seća se bivši vaterpolista.

Iako mu je nedostajala zajednička briga roditelja o njemu i bratu, priznaje da im je to u međuvremenu oprostio.

– To su bile njihove odluke, gde se ni Nemanja ni ja nismo pitali mnogo. Mogu da kažem iz ovog ugla da mi možda smeta, tada nisam razumeo najbolje, ali možda bi bilo drugačije da su oboje učestvovala u odrastanju. Oni su tada imali svoje razloge, majka što je mislila da nije potrebno da moj otac bude u blizini, ali je onda usledila 2015. godina kada je on preminuo i tek tada sam se pitao šta bi bilo da je bio prisutniji, a siguran da sam da bi bio ponosan na sve što sam uradio u životu. Mama takođe. Što se tile potiskivanja, mi smo hrišćani, treba da opraštamo, a krv nije voda– kaže Rađen i dodaje da se kaje što nije više vremena provodio sa njima:

– Krivo mi je što možda u nekim trenucima nisam imao prilike da se više viđam sa roditeljima na kvalitetan način, ništa više– zaključio je u emisiji „Iz profila“.

