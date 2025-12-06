Slušaj vest

Voditelj Dejan Pantelić, koji se poslednjih godina povukao iz javnog života i posvetio porodici, ponovo je oduševio pratioce objavom sa ćerkom Lanom.

Pantelić je podelio emotivan trenutak iz Pariza, gde je otputovao kako bi sa naslednicom proslavio njen 20. rođendan.

Iako ih u francuskoj prestonici nije poslužilo vreme, to ih nije sprečilo da obiđu Diznilend i naprave simpatičan selfi sa prepoznatljivim Miki Maus ušima.

Voditelj je kratko poručio:

- Srećan rođendan - ističući ponos na svoju ćerku.

Lana hrabro govorila o borbi sa dijabetesom

Dejan Pantelić nedavno je proslavio svoj 56. rođendan, a ranije je otkrio da ga sa decom veže i zajednička borba – ćerka Lana i sin Vukašin žive sa dijabetesom. Lana je svojevremeno, gostujući u emisiji „150 minuta“, otvoreno govorila o životu sa ovom bolešću i pružila podršku vršnjacima koji se suočavaju sa istim izazovom.

- Treniram tekvondo, nosim pumpu i kada imam takmičarske dane. Bez pumpe mogu da budem sat i po, dva, i na bazenu i na moru. Za sve moje drugare i drugarice imam poruku: ‘Nemojte da se plašite i nemojte da krijete!’ Evo, ja otvoreno pričam i ponosna sam na sebe, mog brata Vukašina, tatu Dekija i mamu što govorimo o tome i podižemo svest.

Lana je prošle godine završila srednju školu, dok njen mlađi brat ima 16 godina. Iako potiču iz poznate porodice, njih dvoje nikada nisu bili previše prisutni u javnosti, što je i Dejan uvek isticao kao svesnu odluku – želeo je da odrastu u zdrave, samostalne ljude, daleko od nepotrebnog medijskog pritiska.

