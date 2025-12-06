Slušaj vest

Voditelj Dejan Pantelić, koji se poslednjih godina povukao iz javnog života i posvetio porodici, ponovo je oduševio pratioce objavom sa ćerkom Lanom.

Pantelić je podelio emotivan trenutak iz Pariza, gde je otputovao kako bi sa naslednicom proslavio njen 20. rođendan.

Iako ih u francuskoj prestonici nije poslužilo vreme, to ih nije sprečilo da obiđu Diznilend i naprave simpatičan selfi sa prepoznatljivim Miki Maus ušima.

Dejan Pantelić
Dejan Pantelić Foto: Printscreen Instagram

Voditelj je kratko poručio:

- Srećan rođendan - ističući ponos na svoju ćerku.

Lana hrabro govorila o borbi sa dijabetesom

Dejan Pantelić nedavno je proslavio svoj 56. rođendan, a ranije je otkrio da ga sa decom veže i zajednička borba – ćerka Lana i sin Vukašin žive sa dijabetesom. Lana je svojevremeno, gostujući u emisiji „150 minuta“, otvoreno govorila o životu sa ovom bolešću i pružila podršku vršnjacima koji se suočavaju sa istim izazovom.

- Treniram tekvondo, nosim pumpu i kada imam takmičarske dane. Bez pumpe mogu da budem sat i po, dva, i na bazenu i na moru. Za sve moje drugare i drugarice imam poruku: ‘Nemojte da se plašite i nemojte da krijete!’ Evo, ja otvoreno pričam i ponosna sam na sebe, mog brata Vukašina, tatu Dekija i mamu što govorimo o tome i podižemo svest.

Dejan Pantelić Foto: ATA images, Printscreen, Printscreen/Prva

Lana je prošle godine završila srednju školu, dok njen mlađi brat ima 16 godina. Iako potiču iz poznate porodice, njih dvoje nikada nisu bili previše prisutni u javnosti, što je i Dejan uvek isticao kao svesnu odluku – želeo je da odrastu u zdrave, samostalne ljude, daleko od nepotrebnog medijskog pritiska.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"OBA DETETA IMAJU DIJABETES" Dejan Pantelić rastužio čitavu nacija, a onda se oglasila i njegova ćerka: Sudbina se poigrala...
245799_kcn-prva-17122019-0140_ls.jpg
Stars"OBRAĆAM VAM SE POSLEDNJI PUT SA OVOG MESTA" Naš omiljeni voditelj je nestao iz javnosti, njegova emotivna poruka je mnogima SLOMILA SRCE... (FOTO)
Screenshot 2025-03-23 123907.png
StarsVODITELJ ZAVEO 17 GODINA MLAĐU DOKTORKU! Ovo je supruga Voje Nedeljkovića: Upoznao je tako što se umesto njegovog kolege pojavio on! (FOTO)
ms3042106.jpg
StarsSUKOB U EMISIJI UŽIVO O KOM JE BRUJALA SRBIJA! Voditelj izdriblao doktora: Nekulturan si, preživaš ovde u studiju! Kako bi bilo da ja... (VIDEO)
deki1.jpg
StarsČIME SE DANAS BAVI DEKI PANTELIĆ? Krajem prošle godine oprostio se od malih ekrana, vodio borbu s opakom bolešću, a evo šta danas radi
dejan-pantelic-damir-dervisagic-censored.jpg
StarsDEKI PANTELIĆ JE STRIC OVE NAŠE PEVAČICE Prelepa je i prezgodna, a svi je znaju iz ovog takmičenja: Zbog njenih oblina padaju vilice
245799_kcn-prva-17122019-0140_ls.jpg

Sve oci uprte u Suzanu Mancic na gala dogadjaju: Vreme kao da je stalo za voditeljku Izvor: MONDO/Đorđe Milošević