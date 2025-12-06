Slušaj vest

Voditeljka TV Pinka, Bojana Lazić, izazvala je lavinu emocija među pratiocima kada je otkrila da je na samo jedan dan otputovala u Crnu Goru kako bi iznenadila svoju majku za rođendan. Bojana, koja često ističe da joj je porodica pretežno u Crnoj Gori, ne propušta priliku da provede vreme sa majkom kad god je ona u Beogradu.

Ovog puta rešila je da preuzme inicijativu – spakovala se, otputovala na kratko i pojavila se neplanirano pred majčinim vratima. Sudeći po njenoj objavi, iznenađenje je bilo i te kako uspešno.

Uz fotografiju iz lifta na kojoj je pozirala sa majkom, Bojana je napisala:

Bojana Lazić majka
Bojana Lazić majka Foto: Printscreen Instagram

"Došla sam na jedan dan, iznenadila je (zamalo je pala u nesvest kada me videla) da joj čestitam rođendan. Jer jedna je majka" – napisala je Bojana.

Njihov nežan trenutak brzo je oduševio pratioce, koji su Bojani uputili mnoštvo lepih poruka i čestitki.

Sa kolegom je dobila sina

Inače, Bojana je bila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem, a o njihovom odnosu i razvodu javno je i otvoreno govorila.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.

Žarko Lazić Foto: Dragana Udovičić, Instagram/bojanalazic00, Pritnscreen, Dragana Udovičić

- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsVELIKO SLAVLJE U DOMU VODITELJKE PINKA: Bojana Lazić podelila najlepše vesti, najsrećniji dan za nju (FOTO)
Bojana Lazić.jpg
StarsBOJANA LAZIĆ OTVORENO O OTKAZIMA NA PINKU I POMIRENJU SA BIVŠIM! Progovorila o Mitroviću i priznala da li se plaši za svoju poziciju
bojana-laziiic.jpg
StarsBOJANA LAZIĆ PRVI PUT O TEŠKIM DANIMA U ŽIVOTU: Nisam imala ni prijatelje ni familiju, nikog! Voditeljka otkrila i da više nije zauzeta
screenshot-1.jpg
Stars"NE MOGU DA BUDEM SA NEKIM KO ME NE RAZUME" Bojana Lazić prekinula vezu od 6 godina, progovorila o raskidu: Doživela sam film...
Bojana Lazić.jpg
Stars"U VEOMA SU LOŠEM STANJU" Bojana Lazić ne može da priča, otkriveni detalji njenog zdravstvenog stanja
screenshot-1.jpg

 Bojana Lazić o otkazima na Pinku:

"Zeljko Mitrovic je sa porodicom doneo odluku": Bojana Lazic o otkazima na Pinku i pomirenju sa bivsim deckom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević