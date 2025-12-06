Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić otkrila je da Srđan Kačavenda, bivši suprug Milene Kačavende, ipak nije poslao čestitku u "Elitu".

Milena je povodom 50. rođendana dobila navodnu čestitku od Srđana, što ju je pred kamerama dovelo do suza. Tim povodom oglasila se Ana Ćurčić i iznela šokantnu tvrdnju.

- Ovim putem želim da kažem, u Srđanovo ime, da je to laž i da poručim da je sve to namešteno i podmetnuto, a da Srđan o tome nije imao pojma. Kada smo ga mi, prijatelji, obavestili o tome, on je odgovorio da joj ne bi dao ni čitulju. Ne nasedajte na nameštene priče - rekla je Ana.

Ko je bivši muž Milene Kačavende?

Milena je prošle godine, pred Pinkovim kamerama, pričala da je bila u braku sa Srđanom Kačavendom, navodnim članom voždovačkog klana, 27 godina.

"Sa Srđanom sam živela, on je moj prvi muškarac i za njega sam se udala. Ja sam ono što ja jesam i sa njim sam bila individualac. Jedina sam u Beogradu smela. On jednom u godinu i po uzme da popije i svi me zovu, kuku lele, ja dođem i kažem: 'P**ko kući" i on ide kući'", rekla je Milena.

Njen bivši suprug je dovođen u vezu sa voždovačkim klanom, a Srđan je takođe i jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

