Slušaj vest

Milena Kačavenda, koja je domaćoj javnosti postala poznata kao kuma Ane Ćurčić, bivše žene Zvezdana Slavnića, bils je udata za Srđana Kačavendu.

Milena je prošle godine, pred Pinkovim kamerama, otkrila da je bila u braku sa navodnim članom voždovačkog klana, 27 godina.

Rijaliti učesnica je u rijalitiju otkrila pojedine detalje iz njihovog odnosa: "Sa Srđanom sam živela, on je moj prvi muškarac i za njega sam se udala. Ja sam ono što ja jesam i sa njim sam bila individualac. Jedina sam u Beogradu smela. On jednom u godinu i po on uzme da popije i svi me zovu, kuku lele, ja dođem i kažem: "P**ko kući" i on ide kući", rekla je Milena.

Njen bivši suprug je dovođen u vezu sa voždovačkim klanom, a Srđan je takođe i jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Apelacioni sud u Beogradu je u trećem stepenu pravosnažno osudio na godinu dana zatvora Srđana Kačavendu, a V.K. na osam meseci zatvora, jer su 2005. godine oteli A. A. i pokušali da mu iznude novac, jer se navodno udvarao Kačavendinoj supruzi.

Mediji su svojevremeno preneli da je oteti A.A. Kačavendin venčani kum, a Srđan je pokušao da iznudi 400.000 evra.

"Bila je to ljubav na prvi pogled"

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Milena je i sama pričala o svom braku i istakla kako se završio.

"Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla", rekla je ona svojevremeno.

"Ne bih joj ni čitulju poslao"

Podsetimo, Milena je povodom 50. rođendana dobila navodnu čestitku od Srđana, što ju je pred kamerama dovelo do suza. Tim povodom oglasila se Ana Ćurčić i iznela šokantnu tvrdnju.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

- Ovim putem želim da kažem, u Srđanovo ime, da je to laž i da poručim da je sve to namešteno i podmetnuto, a da Srđan o tome nije imao pojma. Kada smo ga mi, prijatelji, obavestili o tome, on je odgovorio da joj ne bi dao ni čitulju. Ne nasedajte na nameštene priče - rekla je Ana.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: