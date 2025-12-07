Slušaj vest

Olivera Katarina bila je jedna od najslavnijih glumica i pevačica bivše Jugoslavije, a navodno se sviđala i nekadašnjem jugoslovenskom predsedniku Josipu Brozu Titu.

Glumila je u filmovima "San", "Polenov prah", "Derviš i smrt" i "Skupljači perja" koji ju je proslavio. Drama Saše Petrovića je osvojila i prvu nagradu u Kanu što je bio prvi veliki uspeh jugoslovenskog filma u svetu.

Direktor pariške Olimpije Bruno Kokvatriks došao je u Beograd kako bi upoznao Oliveru koja se bavila i pevanjem, pa je svojim glasom razoružavala sve oko sebe. Glumica je potpisala 1968. ugovor sa Brunom, iako on dotad nije čuo kako peva. Bilo mu je dovoljno što publika ima samo oduševljene reakcije na nju.

Rekorderka - 72 uzastopna koncerta

Imala je 72 uzastopna koncerta u pariskoj Olimpiji s orkestrom Janike Balaša i diskografske kuće su se počele otimati za nju.

- Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo veoma opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana - ispričala je Olivera o svom životu u Parizu, prenosi Story.hr.

Ljubavni život

Roditelji je nisu podržali da postane pevačica i hteli su da završi pravni fakultet zbog čega je ona pobegla u glavni grad Francuske. Kasnije se vratila u Jugoslaviju i prekinula vezu s Muškatirovićem, a onda se udala za reditelja Vuka Vuča. U braku su bili dve godine.

Posle njega je imala sedmogodišnju vezu s Ratkom Draževićem. U drugi brak je ušla s potpredsednikom Beograda Miladinom Šakićem s kojim je dobila sina Maneta. Osvojila je i Titovu naklonost.

O Titu i Jovanki

"Upoznala sam Tita, prvi put kada sam snimala Nišku banju. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam. Tu se nije moglo reći 'ne'', ispričala je Olivera.

Progovorila je i o ljubomori njegove supruge Jovanke Broz.

"To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da mu pevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vežbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otpozadi i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita, ali prošlo je to nekako", napisala je Olivera.

Ispričala je i da ju je otrovao netko od Titovih ljudi.

"Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je tačno otrovao", otkrila je glumica.

Danas samuje u siromaštvu

Olivera je prije nekoliko godina izjavila je da je jedna od najusamljenijih žena u Srbiji i da u vezi nije bila više od 20 godina, a 2017. su mediji pisali da živi u siromaštvu i neimaštini. Rekla je da živi u iznajmljenom stanu u Beogradu i rasprodaje nameštaj da bi mogla da plati račune.

Nekoliko puta je aplicirala za nacionalnu penziju, ali je svaki put odbijena.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga da molim - dodala je ona odlučno.

