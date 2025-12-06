Slušaj vest

Ako postoji formula za savršeni koncert, Aco Pejović ju je sinoć u Beču bukvalno demonstrirao!

Čuvena Arena "Hallmandome" bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a po želji muzičke zvezde od scenografije do zvuka, sve je moralo da bude na vrhunskom nivou.

Ipak, ono što je dominiralo tokom cele noći bio je trenutak u kom je na hiljade ljudi horski zapevalo, pa je bilo nemoguće ne primetiti da takvu sinergiju izvođača i publike nemam bas često prilike da vidimo.

I tako nekoliko sati koliko je čitav muzički slektakl trajao!

Aco Pejović koncert u Beču

„Nema te pozornice koja vredi više od pune duše. A večeras, ljudi moji, napunili ste mi dušu i srce! Ovo je bio naš zajednički koncert, hvala", izjavio je Pejović pun utisaka odmah nakon završetka spektakla

A koliko se publici dopao čitav koncert govori i činjenica da su mu dobacivali reči zahvalnosti dok je napuštao poznatu Arenu, ali i duhovite opaske, tipa: "Aco, hteli smo da bacimo iglu, ali nije imala gde da padne"

