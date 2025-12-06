Slušaj vest

David i Dejan Dragojević proslavili su se učešćem u rijalitiju, a nakon toga javnost je nastavio da intrigira njihov život, koji je danas potpuno drugačiji od onog koji su živeli nekada.

Pobednik “Zadruge“ trenutno uživa u skladnoj vezi sa Jovanom, dok David danas vodi porodičan život i živi u Veterniku u penthausu koji je uredio zajedno sa suprugom Tamarom, a nedavno su dobili sina Rajana koji je sada centar njihovog sveta

- Jako mi je čudno da pričamo ovako zajedno o nečemu totalno drugom neko nekada, odnosno o deci, o ženama, poslovima, životnim stvarima, koliko se sve promenilo u par godina. Moram da kažem da se meni život promenio totalno od našeg poslednjeg viđenja, dobio sam sina i to je nešto neverovatno, jer to ne može da se opiše dok to ne doživiš, tek kada vidiš prvi put bebu, odeš po nju onda i postaneš svestan. Kada sam otišao po Tamaru i bebu kada su me prozvali i kad sam video onako malu bebu koja plače, nisam mogao da verujem odmah sam krenuo da plačem. To su posebne emocije – rekao je David i dodao:

- Mi smo sami oko deteta. Dejan i Jovana su više u Beogradu, mama radi, Tamarini su u Crnoj Gori i svako jutro kada se probudi, supruzi dozvolim duže da spava i ja ga uzmem i tada i da mi se spava, to ne postoji više kada vidim njega. Ugazio je pet meseci i sada je drugačije, stvarno ga svuda vodimo i svuda ide sa nama, a najveći mi je hit kada ovi što vole Dejana, a mi okačimo fotografiju sina i iako krijemo njegovo lice napišu poruku “ju isti stric“ – kaže on kroz smeh i dodaje da u braku uvek neke stvari treba da se istrpe.

- Oženio sam se pre nego što će se ona poroditi i jako smo to ozbiljno shvatili. Nema tenzije i sve se može i moram reći svaka žena pre i posle porođaja mora imati muža uz sebe jer je stvarno preteško i težak period, period nespavanja, emocije i tu često dolaze do razvoda i nesuglasica, ali mora malo da se istrpi nekad i sve radimo zajedno.

David je svadbu napravio u krugu porodice tik pred porođaj njegove supruge, a sada u planu imaju da naprave proslavu uz talase i palme.

- Da, bili su samo kumovi, ali Tamara je tad bila trudna, ali na proleće bi voleli da svadba bude na moru, uz neki ručak i u krugu prijatelja i porodice – rekao je on, dok je Dejan istakao da nema želju da pravi veliko venčanje.

- Svadba ne, jer ja nisam za svadbe. Da mi dođe 150 ljudi i komentariše… Nije zato što sam se opekao, ali ja sam se opekao jer mi je narod uključio pogrešnu ringlu, sada kada sam uključujem ringle, onda valja.

Iako Dejan ne želi svadbu sa svojom izabranicom, oni uživaju u zajedničkom životu, a David je imao samo lepe reči za Jovanu.

- Ona je fenomenalna i stvarno je divna i veliki mu je vetar u leđa. Treba trpeti ovu glavu, nekad je dobar, ali zna da bude tako težak i često on i ja raspravljamo, jer Dejan uvek ima neku svoju filozofiju i uvek ima tenziju. Samo ja volim da iskuliram, a on ima tu zadrtu i uvek dođe na moje i mi smo uvek tu jedno za drugo – rekao je David, dok se Dejan usaglasio sa svim što je njegov brat izgovorio.

- Realno sam težak, ali stvarno šta god da kažem ona bi me podržala. Šaltam se, variram sa živcima, ali posle svega kako i ne, ali sve dolazi na svoje. Nije da sam se nakupio nekih gluposti, ali tenzija i pritisak je uvek, bez obzira da li bio u rijalitiju ili ne. Volim tenziju, ja uđem u kuću odmah napravim tenziju. Ne znam kakav bi život bio da nema tenzije.

"Tamara je spremna za drugo dete"

Brutalna figura i fizički izgled Davidove supruge Tamare često je tema medija, a Dragojević ističe da je za njenu liniju zaslužen upravo on i da je spremna za drugo dete.

- Ona izgleda fenomenalno i pre nego što će se poroditi trenirala je sa mnom, a tokom trudnoće vodio sam joj celu ishranu i doktor je bio prezadovoljan. Posle porođaja krenula je sa mnom da trenira, ali što se tiče linije ja vodim računa. Ona voli slatko, ali ja tu povučem ručnu i prebacim joj. Spremna je za drugo dete, ja hoću troje, ali sa obzirom da smo sami i ne želim da neko bude oko našeg deteta i kada osetimo da je vreme i Rajan da krene da šeta onda je tek vreme za drugo.

" Ne mogu da obrišem svoju prošlost"

Dejan se osvrnuo i na rijaliti koji je njegova davna prošlost.

- Dobar sam sa jako malo njih iz rijalitija, a tamo svi oni gledaju da se nakupe informacija i da uđu u narednu sezonu. To je najgori zarađen novac ikada, toliko ti se cedi psiha, teško je, neizdrživo i treba ti dve godine nakon da se oporavim. Da uzmeš pola miliona, nije lako. Lakše je uzeti napolju 500 evra, jer ovo ne znaš da li će ti se odraziti na psihu, zdravlje, porodicu, prijatelje, pa i kako ćeš se sam prikazati. Mnogi su upropastili sebi život, jer ne znaju da se nose. Dao sam svoj život na tacni i dalje je tako, samo ga sada ja serviram – sa osmehom priča on i dodaje da je svojoj izabranici skrenuo pažnju na njegovu prošlost.

- Naši životi su javni od 2016. godine i sve postoji javno, a sve je to trajno. Rekao sam Jovani kad smo se upoznali, jel si svesna kakav vagon vučem sa sobom, još tad nije bilo ništa u vezi vere, rekao sam joj tu ti je ova, tu ti je ona, a sa njima i svi ostali. Ima jedan vagon i iza mene još sedamsto vagona. Ne mogu da obrišem svoj život, crno na belo ima dokumentovano, ne mogu da slažem. To sam što sam, ali ona je prihvatila.

