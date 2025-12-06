Slušaj vest

Voditeljka Ena Popov trenutno uživa u zimovanju sa suprugom Nenadom Čankom, sa kojim ima dve ćerke, Riju i Milu. Par je podelio fotografije sa skijališta na kojima su nasmejani, pokazujući da kvalitetno provode vreme zajedno.

Tokom večeri, Ena je iz provoda podelila i selfi sa čašom vina, uz opis:

1/4 Vidi galeriju Ena Popov sa mužem na zimovanju Foto: Printscreen Instagram, Kurir Televizija

- Slavim život od 1986!

Luksuzni dom u Novom Sadu

Podsetimo, Ena i Nenad žive u luksuznoj kući u Novom Sadu, a voditeljka je jednom prilikom otkrila kako funkcionišu porodični odnosi:

- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - ispričala je Ena.

Voditeljka je dodala i da je u porodici ona ta koja decu grli, ljubi i uči životnim vrednostima, ali da ume da pokaže i strožu stranu:

- Ja sam u kuću koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

Ena Popov tako nastavlja da balansira karijeru i porodicu, pokazujući kako izgleda život u harmoniji i luksuzu.

Kurir.rs

Ena Popov otkrila sve o mužu: