Anastasija Brčić, bivša devojka Bore Santane, večeras je u razgovoru sa Asminom Durdžićem Alibabom obelodanila nove pikanterije o odnosu bivšeg dečka i Uroša Stanića!

Alibaba ju je najpre ispitivao šta se dešava sa njom i Borom, te mu je ona otvorila dušu.

- Šta ima sa Borom? - pitao je Alibaba.

- Ništa, prekrižila sam ga. Ako sam rekla da se neću miriti, neću se miriti - objasnila je ona, a na pitanje da li joj nedostaje, rekla je:

- Malo, ali ništa posebno. Fali mi više kao prijatelj, da blejim.

Ubrzo je Asminu otkrila šta joj je o odnosu sa Borom ispričao Uroš Stanić.

- Znaš šta mi je sinoć rekao, nije normalan! Da se zaljubio u Boru, kako se neki dan mazio sa Borom, kako mu nije bilo dobro. Zamisli koji kreten! Da je legao sa njim, da se mazio, da se Bora uzbudio. Ja reko:"Da li si normalan, da te čuje, ubiće te". Koji kreten, laže, izmišlja gluposti - ispričala je Anastasija, a Asmin je izveo zaključak:

- Zato se Bora druži sa njim, zato što se ti družiš sa njim, da bude bliže - shvatio je on.

O Milici Kemez

- Volela me je lažno, da. Ona nije bila iskreno sa mnom. Meni je krivo jer nisam slušao prijatelje, koji su mi govorili da nije iskrena. Ja se ne bih više vraćao u taj odnos - rekao je Bora Santana prvo.

Bora je nedavno otkrio da sumnja da su njegova bivša supruga i njegov prijatelj već duže vreme imali kontakt.

- On se vratio sa Kopaonika dva dana ranije da bi išao na njen rođendan. Sad mi je sve jasno. Meni prolazi kroz glavu koliko su me lagali, možda su sve unapred dogovorili. Sumnjam da me varala i tokom braka - izjavio je Bora.

