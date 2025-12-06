Slušaj vest

Kija Kockar trenutno je u žiži interesovanja zbog otvorenog sukoba sa nekadašnjom bliskom prijateljicom, pevačicom Katarinom Živković. Dok se njihov „rat“ iz dana u dan zahuktava, mnogi se podsećaju i burnog perioda Kijinog razvoda od Slobe Radanovića, kada su brojni detalji iz njenog privatnog života isplivali na površinu.

Bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se pre nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar. O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.

"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

"Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavolela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo, iako živi dve ulice od moje kuće", rekao je Stefan, a nakon njega se oglasila i Kija.

"To se zove preporuka. Znaš nekog ko prodaje i uputiš drugu osobu. Otišla sam i kupila stan. Hvala na preporučenom. Divan je. Ostatak eseja ne komentarišem. Niti ću", poručila je Kristina tada.

Drama Kaće i Kije

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković o Kiji Kockar Foto: Damir Dervisagić, Kurir

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: