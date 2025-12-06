Slušaj vest

U muzičkom šou programu “Zvezde Granda“ 126 najboljih kandidata prošlo je u drugi krug takmičenja, koje je počelo baš večeras, a u kome će se kandidati predstavljati kroz duele i borbu jedan na jedan.

Pravila u drugom krugu takođe se menjaju u odnosu na prvi, a voditelj Voja Nedeljković objasnio je koncept koji će važiti u narednim emisijama.

- Sa nula glasova se logično ispada iz takmičenja, sa 1,2,3, i 4 glasa takmičar odlazi u baraž "Zvezde Granda", dok bi pet glasova trebalo da odvede kandidata u treći krug - rekao je Voja pa dodao:

- Međutim, ako oba kandidata imaju po pet glasova onda idemo na akapela natpevavanje, ili produkcija odlučuje koga pušta dalje. Može dati glas jednom ili drugom za direktan prolazak, ili nijednom.

Osim promene u pravilima glasanja, došlo je i do novina u konceptu samih nastupa kandidata, pa će tako mentori onih kandidata koji nastupaju, sedeti na sceni.

- Ranije su mentori sedeli ovde kod produkcije a sada ne. Sedeće uz svoje kandidate i davati savete tik pred nastup – počeo je Voja obrazloženje i dodao:

- A preostalih pet članova žirija koji ostaju da sede na svojim mestima, oni glasaju. Mogu da glasaju za jednog, drugog, za oba ili ni za jednog. Takođe mogu da povuku glas ako su već dali, pa i da ponovo dodaju.

Tražio ogromnu cifru da bude voditelj Granda

Podsetimo, Voja se jednom prilikom prisetio anegdota sa Sašom Popovićem, a između ostalog i njihovih pregovora oko honorara.

- Namerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru. Ja ga pitam da li hoće da mu kažem cifru na mesečnom nivou ili za celu sezonu do juna meseca, on odgovori da mu kažem prvo za mesec dana koliko bi to bilo - otkrio je svojevremeno, prenosi Blic, pa dodao:

- On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: "Dobro, i koje oko mi daješ?"

- Njegov odgovor se zalepio na moj tako brzo, kao da nas je neko prilepio u montaži– kroz smeh je rekao Nedeljković.

