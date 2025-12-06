Slušaj vest

Ubrzo nakon što se pročulo da Ivona i Dado Polumenta čekaju treće dete, lepa supruga poznatog pevača oglasila se na svom Instagramu pa pobrala sve simpatije njihovih fanova fotografijama s ultrazvuka.

- Ne znam šta smo uradili da ovo zaslužimo, ali znam da je ovo dar i da ćemo ga čuvati kao najtiši dokaz da ljubav još uvek pobeđuje. Hvala ti, živote. Treći put - istakla je ona uz svoju objavu, pa dodala:

- Ljudi moji, "raspala" sam se na komade. Od srca vam hvala na predivnim rečima, emocijama, divnim porukama i ljubavi. Hvala što delite sreću sa nama. Dolazi nam još jedna ljubav, Bogu hvala - naglasila je tada.

Imao je 1000 dinara u džepu kad smo se upoznali

Inače, jednom prilikom je Ivona govorila o svojoj ljubavi sa Dadom i osvrnula se na glasine da je sa njim zbog novca.

- Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: "Jao, ova se udala zbog para", ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste - govorila je Ivona jednom prilikom.

