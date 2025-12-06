Slušaj vest

U ekskluzivnom intervjuu za Kurir, u kojem su govorili Aca Lukas i njegov prijatelj i producent, vlasnik Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, dvojac se dotakao i Igora Dodika, sina Milorada Dodika.

Mirković je tom prilikom poručio da stvarni problem nije fotografija Ace Lukasa u društvu Nasera Orića, već, kako tvrdi, politička pozadina cele priče. Producent se zapitao kako je Dodik uopšte i dobio tender za izgradnju Kliničkog centra u Sarajevu, te je dodatno povezao Igora s Naserom, istakavši da "njihovi ljudi sede zajedno s Orićem i dele tendere".

Očekivano, intervju je eksplodirao na društvenoj mreži Iks, gde se vrlo brzo oglasio i sam Igor Dodik, uz oštru reakciju:

– Estradni prevarant koji je tužio svog klijenta i plenio mu imovinu, sada u zajedničkom pranju sebe napadaju sa izmišljenim mojim firmama i tenderima KC u Sarajevu. Ako se budem rvao sa svinjom, obojica ćemo izaći prljavi. Tako da ću samo da ovo demantujem, a svinjac prepuštam njima – poručio je Dodik.

Usledio je i brutalan odgovor Saše Mirkovića, koji nije štedeo reči:

– Nisi nas dobro shvatio, mi samo govorimo javno ono što svi misle. U blatu se ti valjaš još od kad te je tata tako vaspitao. Uzmi, otmi, ubij, uceni, kradi, pritiskaj, nameštaj itd. Ne bih bio u tvom oboru. Kilaža je moja, nisam je drugima otimao, a ni ubijao za nju. Ajde jedno po jedno.

Saša Mirković o Dodiku

Podsetimo, poslednje dve nedelje u javnosti je glavno ime Ace Lukasa. Za pevača su vezana dva skandala koja su odjeknula na prostoru cele bivše Jugoslavije - od privođenja u Makedoniji do fotografije s Naserom Orićem, zbog koje se podigla bura.

Uključio se i Milorad Dodik, nakon čega je Lukasu otkazan nastup na Jahorini. O svemu što se desilo prethodnih 15 dana, ali i o drugim temama Aca i njegov producent, prijatelj i vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković, ispričali su za Kurir:

- Apsolutno politička priča. Ovo nema nikakve veze kakav je on s Naserom Orićem, pa njegovi ljudi i on sam s tim Naserom, pa Naser Orić je to potvrdio, njegovi ljudi sede s Naserom Orićem i njegovi ljudi dele tendere. Evo ja sad pitam javno odakle Igor Dodik da dobije tender za izgradnju Kliničkog centra u Sarajevu. Pa je li nas oni to prave debilima, ludacima, šta? Mislim, mi to sve nismo znali. Jedina stvar zbog koje se ja lično i u moje i u Acino ime izvinjavam građanima Republike Srpske je to što smo 2022. pomogli tom čoveku da postane predsednik Republike Srpske, jer nismo znali sve ove, sve ove stvari. Znaš kad bi mi pomogao u životu? Nikada, pa ni tada. To nema veze sad ni s Jahorinom, ni s parama, to je za nas jedan nastup, dva, tri, pet, deset, ništa. Aca Lukas, dao bog, može da peva gde hoće.

