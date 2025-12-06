GASTOZ ŠEPAJUĆI DOŠAO NA KONCERT GEORGIEVA, A ONDA BAHATO PRESKOČIO RED! Razbesneo ljude: "Šta glumi ovaj?"
Večeras u Beogradskoj areni, Vlado Georgiev održava prvi od dva solistička koncert.
Među mnogima koji će večeras uživati u najvećim hitovima poznatog pevača je i pobednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz koji se večeras pojavio u društvu svog prijatelja repera Tozle.
Gastoz je pokušavao da uđe preko reda na samom ulazu i sve vreme je šepao, a kada je ugledao novinarske ekipe iz nekog razloga se "šokirao", kao da se nije pojavio na javnom događaju, pa se prekrstio i rekao:
- Majko moja!
U jednom momentu hteo je da izbegne novinare te se vratio nazad, međutim ubrzo se vratio zajedno sa prijateljem, pa je u prolazu i zapeo za redara i umalo ga oborio.
Nekako je uspeo da se izvuče, a izgledao je zbunjeno i pomalo dezorijentisano sve vreme, te je užurbano prošao pored medija i ušao na vrata.
"Ma vidi ovo!", rekao je šokirano jedan dečko kojeg je Gastoz "preskočio".
"Šta glumi ovaj?!", čuo se komentar gospođe koja je uredno čekala svoj red.
Raskinuo s Anđelom
Podsetimo, nedavno je vest o njegovom raskidu sa Anđelom Đuričić iznenadila sve. nakon što su se otpratili sa društvenih mreža, bivši rijaliti učesnik je to i potvrdio.
kurir.rs/telegraf
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: