Večeras u Beogradskoj areni, Vlado Georgiev održava prvi od dva solistička koncert.

Među mnogima koji će večeras uživati u najvećim hitovima poznatog pevača je i pobednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz koji se večeras pojavio u društvu svog prijatelja repera Tozle.

Gastoz je pokušavao da uđe preko reda na samom ulazu i sve vreme je šepao, a kada je ugledao novinarske ekipe iz nekog razloga se "šokirao", kao da se nije pojavio na javnom događaju, pa se prekrstio i rekao:

- Majko moja!

U jednom momentu hteo je da izbegne novinare te se vratio nazad, međutim ubrzo se vratio zajedno sa prijateljem, pa je u prolazu i zapeo za redara i umalo ga oborio.

Nekako je uspeo da se izvuče, a izgledao je zbunjeno i pomalo dezorijentisano sve vreme, te je užurbano prošao pored medija i ušao na vrata. 

"Ma vidi ovo!", rekao je šokirano jedan dečko kojeg je Gastoz "preskočio".

"Šta glumi ovaj?!", čuo se komentar gospođe koja je uredno čekala svoj red.

Raskinuo s Anđelom

Anđela Đuričić uživa u rijaliiti životu Foto: Pink, Pritnsceen

Podsetimo, nedavno je vest o njegovom raskidu sa Anđelom Đuričić iznenadila sve. nakon što su se otpratili sa društvenih mreža, bivši rijaliti učesnik je to i potvrdio.

kurir.rs/telegraf

Gastoz i Anđela u ljubavnom zanosu

