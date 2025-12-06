Slušaj vest

Iva Grgurić, koja se povukla iz javnosti, sada je pozirala sa novim izabranikom, sređena od glave do pete - najpre u liftu, a potom i u jednom od najluksuznijih restorana u Beogradu.

Tom prilikom pokazala je i šta se nalazilo na njihovoj trpezi, a primetno je bilo da dominiraju morski plodovi, kao i popularni italijanski sir burata.

1/5 Vidi galeriju Starleta Iva Grgurić objavila je fotografije sa novim dečkom Foto: Printscreen

Novog dečka krije

Podsetimo, Iva je nedavno priznala da je trenutno u stabilnoj vezi, ali identitet novog partnera čuva daleko od očiju javnosti.

- Rešila sam da se malo sklonim od medija, pogotovo zbog natpisa koji se o meni javljaju. Svega mi je toga preko glave, tako da mislim da bi mi prijalo da se malo sklonim. Od novosti nemam šta da izdvojim, a bitno je da kažem da nisam trudna. Emotivni život sve zanima, i tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - rekla je je Iva za Blic.

O uhapšenom bivšem momku

1/14 Vidi galeriju Iva Grgurić danas Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Podsetimo, bivši dečko starlete Ive Grgurić, Marinko Zovko, uhapšen je pre par meseci u Zagrebu u akciji USKOK-a.

- Marinka znam dobro i znam kakav je u duši. Sećam se kad je završio u zatvoru zbog brzine pa sam išla da ga posećujem. Želim da mu sve to prođe lakše i da izađe, ali pamet u glavu. Ne bih mnogo da ga komentarišem, ali mi je žao što je završio tu gde jeste. Nisam ostala u kontaktu sa njim. Divim se ljudima koji mogu da ostanu sa bivšima u kontaktu. Žalosno je kad se tako neko posle duge veze samo naprasno rastane. Kad si mlad uvek raskineš zbog gluposti, ali zaista nisam ljuta ni na jednog bivšeg - priznala je Iva.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: