Voditeljka Nataša Pavlović poznatija kao "Praktična žena", uživa u skladnom braku sa producentom Predragom Pavlovićem.

Ipak, Nataša se sa suprugom gotovo nikada nije eksponirala u javnosti, a na društvenim mrežama retko deli njiove zajedničke fotografije. Međutim, jednom prilikom je sve iznenadila kada je progovorila o njegovoj prošlosti.

Buran ljubavni život

Nataša nije krila da je njen suprug pre nje imao buran ljubavni život, ali je istakla da se ona na to ne obazire.

Foto: Aleksandar Krstović

- Mlad čovek kada se zaljubi odmah bi i venčanje i decu, jer misli da će to trajati zauvek. Međutim, bitno je da oboje prožive toliko toga da bi brak kasnije bio skladniji i da u pedesetim ne bi "poludeli" - istakla je ona svojevremeno, dodajući da je, u momentu kada je počinjala emotivnu vezu sa svojim sadašnjim suprugom, želela da zna šta je sve tačno preživeo pre nje.

- Sve sam ga detaljno ispitala, pa kad sam shvatila da je imao "milion" žena, da je izlazio, putovao i radio sve što mlad čovek treba da radi, onda sam rekla - super. Ne da mi nije smetalo što je u njegovom životu bilo toliko žena, već mi je bilo drago, jer sam znala da će umeti više da me ceni. Smatrala sam da je naučio šta hoće i šta neće, kao i ja - govorila je Praktična žena.

Ogolila mu dušu o emotivnom životu

Takođe, ona je otkrila da je i suprugu ogolila dušu o svom emotivnom životu pre njega.

- Ispričala sam mu i ceo moj istorijat, samo što moja prošlost nije bila burna kao njegova. Ali, imala sam mnogo mogućnosti da na osnovu kako svog, tako i iskustva svojih drugarica, zaključim šta želim. Sa trideset si zreo čovek, ali pre toga sigurno nisi. Ne kažem da ne možeš naći partnera za ceo život, ali to je čista igra na sreću. Svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sačekala i što ništa nisam radila na brzinu - rekla je Nataša za "Story".

