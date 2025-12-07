Slušaj vest

Zagrebačka Arena još jednom je bila svedok muzičke magije. Drugo veče zaredom, Saša Matić je rasprodao svaki deo dvorane i priredio trosatni spektakl koji će publika dugo pamtiti.

Spektakl u Zagrebu

Više od 18.000 ljudi pevalo je iz sveg glasa njegove najveće hitove, a emocija i energija ispunile su svaki ugao Arene.

Od prvog akorda pesme „Kralj izgubljenih stvari“, atmosfera je eksplodirala - publika je ustala, svetla su zatreperila, a Saša, u elegantnom crnom odelu i prepoznatljivom osmehu, dočekan je ovacijama koje su trajale nekoliko minuta.

„Zagreb, hvala ti od srca! Dva dana zaredom ovakva energija, ovakva emocija… to je nešto što se ne zaboravlja! Vi ste razlog zbog kog pevam i zbog kog svaka pesma ima smisao,“ rekao je Saša vidno dirnut, dok su mu sa tribina stizale poruke podrške.

Saša Matić priredio koncert za pamćenje u Zagrebu Izvor: Kurir

Specijalno iznenađenje

Publiku je posebno oduševio trenutak kada se na sceni pojavio specijalni gost večeri - Jovana Pajić. Dvojica prijatelja i muzičara zajedno su izveli pesmu „Kad ljubav zakasni“, a aplauz nije prestajao minutima.

Koncert je završen emotivno - uz pesmu „Poklonite mi nju za rođendan“, koju je publika pevala horski, dok je Saša stajao na sredini bine i zahvalno se poklonio.

Ovo su trenuci zbog kojih živim muziku“ - rekao je na kraju večeri.

Ne propustiteStars"TREBALO JE DA NASTUPAM SAT I PO, ALI SE SVE ODUŽILO" Saša Matić progovorio o proslavi kod Luke Dončića, evo kako je reagovao na pitanje o novcu
Saša Matić
StarsSAŠA MATIĆ NAPRAVIO SPEKTAKL U ZAGREBAČKOJ ARENI! Gosti iznenađenja izazvao vriske i ovacije, pogledajte ekskluzivne snimke
Koncert Saše Matića.jpeg
StarsSAŠA MATIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR PRED KONCERT U ZAGREBU! Otvorio dušu o svemu, priznao šta mu je najviše smetalo u 2025. godini i šta se dešava vrlo uskoro
Sasa Matic (2).jpeg
StarsPRELEPE I PREZGODINE! Ćerka i supruga Saše Matića stigle u Zagreb, naš paparaco usnimio sve: Nestvarno dobro izgledaju
saša matić koncert zagreb.jpeg

 Saša Matić otkrio tajnu svojih pesama:

U mojim pesmama nema laži, uvek je istina: Sale Matić o novom albumu simboličnog naziva Izvor: MONDO