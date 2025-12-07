Slušaj vest

Zagrebačka Arena još jednom je bila svedok muzičke magije. Drugo veče zaredom, Saša Matić je rasprodao svaki deo dvorane i priredio trosatni spektakl koji će publika dugo pamtiti.

Spektakl u Zagrebu

Više od 18.000 ljudi pevalo je iz sveg glasa njegove najveće hitove, a emocija i energija ispunile su svaki ugao Arene.

Od prvog akorda pesme „Kralj izgubljenih stvari“, atmosfera je eksplodirala - publika je ustala, svetla su zatreperila, a Saša, u elegantnom crnom odelu i prepoznatljivom osmehu, dočekan je ovacijama koje su trajale nekoliko minuta.

„Zagreb, hvala ti od srca! Dva dana zaredom ovakva energija, ovakva emocija… to je nešto što se ne zaboravlja! Vi ste razlog zbog kog pevam i zbog kog svaka pesma ima smisao,“ rekao je Saša vidno dirnut, dok su mu sa tribina stizale poruke podrške.

Specijalno iznenađenje

Publiku je posebno oduševio trenutak kada se na sceni pojavio specijalni gost večeri - Jovana Pajić. Dvojica prijatelja i muzičara zajedno su izveli pesmu „Kad ljubav zakasni“, a aplauz nije prestajao minutima.

Koncert je završen emotivno - uz pesmu „Poklonite mi nju za rođendan“, koju je publika pevala horski, dok je Saša stajao na sredini bine i zahvalno se poklonio.

„Ovo su trenuci zbog kojih živim muziku“ - rekao je na kraju večeri.

