Veljko Kuzmančević u srećnom je braku sa Vericom Rakočević, a njihova ljubav preživela je mnoge prepreke i predrasude. Iako mnogi nisu verovali u njihov odnos, bračni par je u idiličnoj zajednici već čitavu deceniju.

Suprug modne dizajnerke javno je govorio o svom privatnom životu, detinjstvu, ali i braku sa Vericom.

Prva bračna noć

Veljko je priznao da suprugu nikada nije prevario, a onda je progovorio o prvoj bračnoj noći.

- Prva bračna noć se desila na Avali u našoj kući. Naložili kamen, došli kući, kažem: "Vera skidaj venčanicu, metni kafu i da dignem malo noge". Ceo dan sa ravnim stopalima sam na onom splavu skakao. Mi nismo imali nikakve koverte da bi ih brojali. Za svadbu smo dobili sitno, onoliko koliko ja dam muzici za jednu noć - govorio je Veljko za TV Hype.

Kuzmančević je odgovorio i na komentare sa troši novac supruge.

- Ne, služim se isključivo svojim novcem koji zarađujem. Čak i svoje kazne koje imam plaćam sam, što je sasvim normalno i logično. Znaš da ima ono možeš da platiš pola, nikad nisam platio pola, nego eto došao mi je izvršitelj. I sad zamisli da takav čovek treba da ima porodicu i decu. To je ta vrsta slobode, i u toj slobodi i neodgovornosti se prave greške - govorio je za TV Hype.

Verica o braku sa Veljkom

Da je brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića tvrđava sa jakim temeljima tvrde svi koji su imali prilike da ih upoznaju i postanu svedoci njihove ljubavne priče. Evo kakoje modna kreatorka govorila o ljubavi sa 35 godina mlađim Kuzmančevićem.

- Imam tu sreću da živim sa umetnikom, koji ume trenutke da pretvori u pakao, ali i u raj na zemlji. Mislim da u tome i jeste lepota. Najveći luksuz je imati zdravlje, iskren zagrljaj, živeti u miru. Ne kažem da pare nisu važne, jer danas ako nemate novac ne možete da imate ni zdravlje, ali ne mislim da je važno bogatstvo avioni, kamioni…

- Sve sam to proživela i imala. To u odnosu na ovaj mir koji imam i ljubav kojom sam okružena je prosto ništavno. Da svako veče sedite sa nekim, gledate seriju ili film i znate da je vaša druga polovina. Dok pijete jutarnju kafu budete sigurni da taj neko vas voli i da vi njega volite - rekla je modna kreatorka jednom prilikom.

