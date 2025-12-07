Slušaj vest

Dejana Živković uživa u bračnom životu sa izabranikom Filipom Simovićem sa kojim ima dvoje dece.

Manekenka je svoj dom opremila po svom ukusu i vodila računa o svakom detalju, a u vreme praznične euforije luksuzna nekretnina postaje pravo bajkovito mesto.

Praznična čarolija

Dejana je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda njena jelka koja je zauzela centralno mesto u dnevnom boravku.

Novogodišnja jelka naše manekenke zablistala u luksuznom domu Foto: Instagram

Jelka visoka dva metra puna je ukrasa, lampica, mašnica i cvetova, a Živkovićeva je fotografiju iste podelila na Instagramu.

Ovoj prazničnoj čaroliji se najviše raduju njena deca, a ona se kao i uvek potrudila da sve bude šareno, lepo i da sluti na radost.

Luksuzni dom

Stan se nalazi u novoj zgradi, u kojoj je nekretninu kupio i Novak Đoković.

Ako se u obzir uzme to da kvadrat nije bio ispod 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.

Na par fotografija koje se mogu naći na njenom profilu, vidimo zavese i draperije u beloj i sivoj boji. Dnevna soba, u kojoj se nalazi mnoštvo igračaka, ima crne i bele tonove, bez previše detalja.

Prošla pakao zbog operacija

Dejana je, podsetimo, odlučila da javno progovori o poteškoćama koje je imala zbog estetskih korekcija i operacija.

- Šta se dešavalo poslednjih nekoliko godina i šta je dovelo do toga da gotovo ne ličim na sebe... Ne želim da ispadne da su doktori krivi za sve. Sama sam odlučila da eksperimentišem sa svojim licem, ali u većini slučajeva su doktori bili krivi. Najviše sam zahvalna majčinstvu koje me je promenilo toliko da više nisam želela da izgledam neprirodno kao majka jednog, a zatim i drugog deteta. Najviše sam srećna što sam uspela da vratim svoj prirodan izgled - poručila je Dejana bila putem društvenih mreža.

Foto: Pritnscreen/Instagram

- Najvažnija poruka za sve mlade i starije devojke/žene je da ne misle da će nekim zahvatom ulepšati sebe jer se može desiti milion komplikacija. Odlazak na "ulepšavanje" ne mora značiti da ćete se uopšte ulepšati, a kamoli dobiti željeni rezultat - jasna je bila manekenka.

Ovako je izgledalo krštenje sina Dejane Živković: