Sukobi, svađe i prepirke zbog kandidata sve češće su u "Pinkovim zvezdama", a prethodne noći dogodila se žestoka rasprava dve muzičke zvezde.

Viki Miljković je jednom kandidatu Zorice Brunclik dala negativan glas i to je bio dovoljan okidač za javnu raspravu.

Žestoki obračun

Zoričin kandidat Aleksa Marković negativan glas dobio je samo od Viki Miljković, što je navelo legendu narodne muzike da se obrati svima.

- Ja hoću samo da podsetim Viki, nemam ništa protiv što si dala ne, ali ti si za kandidata koji je bio malopre ovde htela oči da izvadiš što nije dobio tri glasa, pevao je Peđu Medenicu, da bi mu Ognjen eventualno dao četvrti, a to je bila čista kalkulacija. Ja ti zahvaljujem na nefer ponašanju, ništa što si rekla ne pije vodu - govorila je Zorica.

- Što je nefer, to je moje mišljenje, rekla sam zašto nisam dala glas, zašto se ti zahvaljuješ, ja nisam glasala za tebe - rekla je Viki.

Nakon njihovog razgovora Ognjen Amidžić kao predstavnik produkcije dao je svoj glas takmičaru, te je on direktno prošao u drugi krug. Zorica je na to dobacila Viki:

- Možeš da mi pljuneš pod prozor!

"Žao mi je što su kolege ljubomorne"

Pevačice Zorica Brunclik i Viki Miljković nedavno su bile u sukobu tokom snimanja emisije, a Viki je ovoga puta optužila Zoricu da je ljubomorna na nju.

Otkako je Brunclikova svoju koleginicu nazvala „najvećim folirantom u žiriju“, gotovo nijedna emisija ne prođe bez njihovog prepucavanja i tenzije za žirijskim stolom.

Tokom poslednje gde su takmičari birali mentore epizode, nakon što je kandidat Kenan Hadžić iz Sarajeva izabrao Viki Miljković za svog mentora, Zorica je odmah reagovala i ponovo ušla u raspravu sa pevačicom, što je izazvalo burne reakcije publike i ostalih članova žirija.

- Što je providno, pa to nema dalje?! To je providno, ti znaš da je providno. Audiciju u Sarajevu si ti organizovala, sve što dolazi iz Bosne je tvoje, to je veoma ružno sa tvoje strane. Da sam bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

Miljkovićeva je konstatovala da je kandidati iz Bosne vole i da je zato biraju za mentora.

- Zetru sam ja napunila, a ne ti. Ja znam da je ovo dogovoreno - rekla je Zorica.

Viki nije ostala dužna starijoj koleginici, te joj je odmah odbrusila.

- Možda i ja napunim Zetru jedan dan, imam vremena i ja još. Žao mi je što su kolege ljubomorne na to - rekla je Viki.

