ISPLIVALA STARA FOTOGRAFIJA ANE I RALETA IZ 2010. GODINE! Pevačica u jeku popularnosti ponosno pozirala, evo kako su izgledali pre 15 godina
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ne prestaju da intrigiraju javnost svojim odnosom, čestim javnim svađama i raspravama.
Buran ljubavni odnos često je tema domaćih medija, a ovoga puta je jedna stara fotografija napravila haos na društvenim mrežama.
Fotografija iz 2010. godine
Naime, na društvenoj mreži X isplivala je stara slika iz 2010. godine kada je Nikolićeva ponosno pozirala ispred objektiva fotografa sa novim albumom u rukama, dok Rale sedi pored nje.
Korisnik društvene mreže je u opisu fotografije napisao:
- Znači bili su tu, ali ih mi nismo primećivali.
"Rale je aktivniji u krevetu od svih mojih mlađih frajera"
U potkastu kod Bokija 13 Ana je nedavno iznela svoju verziju priče o njihovom turbulentnom odnosu, a u jednom trenutku je otkrila i kakav je kompozitor ljubavnik.
Na Bokijevo pitanje "Šta ćeš ti sa 10 godina starijim, imala si sve mlađe sa širokim ramenima, tajfune?" ona je odgovorila:
- Ja i njega takvog vidim. Deset godina je idealna razlika. On je mnogo aktivniji u krevetu od svih mojih mlađih frajera. Ne znam šta je tu čudno. Počela sam da kuvam u međuvremenu da odmorim malo od intimnih odnosa. Ali nije to poenta, već sve drugo - rekla je ona.
Ana potražila spas kod hodže
Nakon burnog perioda, Ana Nikolić odlučila je da napravi drastičan zaokret u svom životu i potraži pomoć. Kako saznajemo, pevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gde je posetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.
Prema rečima izvora koji su bili u kontaktu sa pevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklevala da zakaže seansu.
Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže deo njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.
- Ana želi mir i resetovanje od svega što ju je snašlo u prethodnom periodu. Poslednjih meseci prošla je kroz veliki emotivni i psihički stres. Kod hodže je bila da potraži duhovni savet koji bi joj pomogao da prevaziđe neke lične dileme - priča naš izvor.
