Olja Karleuša se u periodu najveće popularnosti povukla sa javne scene i posvetila porodici. 

Pevačica je nedavno govorila o svom privatnom životu i suprugu sa kojim je stekla imperiju.

"Nisam živela od pevanja"

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme - objasnila je Olja koja poseduje hotel u popularnom skijalištu i dodala da ne voli da čuje da se bogato udala.

 -Moj suprug i ja smo se upoznali ja sam imala 23 godine, a on 26. I sad kad čujem "uspešan suprug"…Kada smo se nas dvoje upoznali, ne mogu da kažem ko je bio uspešniji, oboje smo bili mladi i uspešni. Za 20 godina našeg života i braka, naravno da smo napredovali. Stvarali smo oboje, a u stvari napredovala je naša kuća – istakla je Karleuša, dodajući da su pevačice danas u nezavidnoj situaciji.

- Svaka pevačica može da nađe sebi muškarca koji je imućan, ali u današnje vreme sve više muškaraca traži pevačice koje su imućne kako bi njihov život bio komforniji i lagodniji. I odmah su menadžeri, odmah gledaju na koji način će olakšati svoj život i medijski da se propagiraju – izjavila je Olja koja smatra da pevačice koje su imale sreću da nađu dobrog partnera treba da se bore da sačuvaju brak.

Luksuzni dom

Olja Karleuša živi u kući na Avali. Pogled sa jedne terase pada pravo na Avalski toranj.

U dnevnom boravku je bela kuhinja sa staklenim šankom i dnevna soba sa velikim crnim i bež nameštajem i crno-belim zidovima. Sve je prostrano, a kontrast u svakoj sobi čini po jedan zid od tamnog kamena.

Ona ima i stan na Vračaru, kod Hrama Svetog Save.

