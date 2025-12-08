Slušaj vest

Andrija Bajić nedavno je proslavio 87. rođendan, a i dalje nastupa na slavljima. Naime, Andrija Bajić je najstariji pevač na estradi. Iako je napunio 87 godina on i dalje aktivno nastupa na veseljima.

Najstariji pevač na estradi

Andrija je nedavno priznao da mu prija to što slovi za najstarijeg pevača na estradi.

- Ako se uzme da su Tomu i mene 60 godina ljudi slušali i gledali, onda to znači da sam zadovoljan. To što smo ukupno ostavili iza sebe, nešto je što treba da se ispoštuje - rekao je za Grandonline.

Foto: Nebojša Mandić

Napisao pesmu za Silvanu Armenulić

Inače, Andrija Bajić je stvorio pesme koje i danas nakon toliko godina žive, a jedna od njih postala je vanvremenski hit, a svojevremeno je pevala čak i Silvana Armenulić.

- U pitanju je pesma „Nad izvorom vrba se nadnela“. Pre te pesme Silvana nije imala hit. Ona je snimila nešto sa Tomom Zdravkovićem i Pericom Tanasijevićem, ali to nije bilo to. Kad je snimila ovu pesmu počela je da raste. Velika šteta što je rano otišla jer je bila i odličan pevač i dama, znala je da radi taj posao kako treba - rekao je Andrija Bajić.

1/10 Vidi galeriju Silvana Armenulić Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube, Kurir Arhiva

- U to vreme napravite takav hit koji i dan danas traje, pevaju ga skoro sve pevačice - rekao je Živojin, a Bajić je otkrio ono što do sad niko nje znao: "22 pevačice su snimile snimile tu pesmu, ali ja od toga nemam ništa".

Braća Bajić

Andrija je godinama pevao i nastupao sa bratom Tomislavom, koji je preminuo pre sedam godina. Braću je volela cela Jugoslavija i nije bilo mesta gde nisu stigli da pevaju.

Karijeru su počeli kao članovi kulturno-umetničkih društava „Đoka Pavlović“ i „Gradimir“, nakon kojih, 1956. godine, dolaze u Radio Beograd. Tada nastaje i prvi trajni snimak braće Bajić za pesmu "Idu dvoje, ne poznajem ko je".

Od sredine 60-ih i tokom 70-ih godina prošlog veka njihove ploče bile su najtiražnije.

olubarski vez, autorsko kolo Andrije i Tomislava Bajića, nalazi se na redovnom repertoaru gotovo svih kulturno-umetničkih društava.

Andrija Bajić najstariji pevač na estradi sa Malom Canom Foto: Printscreen/Instagram

Neke od njihovih najpoznatijih pesama su Jesen stigla, Kolo veselo, Igra mala na čolove... Osim njih, braća Bajići ostaće upamćeni po uspešnim interpretacijama numera: Ide Mile Lajkovačkom prugom, Pogledaj de, mala moja, Ko to kaže, ko to laže.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: