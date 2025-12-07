- Ja sam sreo Nedeljka Bajića Baju posle te moje nabrijane priče. Rekao mi je da voli moje pesme i da ih peva. Bolje da mi se p**** na glavu. Međutim, ima druga stvar i to volim baš da napomenem. Ja sam imao strašan sukob na početku karijere s Banetom Bojanićem. Ja sam nešto utripovao da on meni nešto, ne znam šta... mlad i nabrijan, a stvarno sam bio lud. Imam jednu veliku, jako dobru osobinu, da kad pogrešim, dođem i priznam. Spreman sam da se pokorim jer sam pogrešio, zato se i trudim da ne grešim. I onda pričamo Bane i ja, prošle su godine. U međuvremenu je njegov Miloš to nešto rekao. Čuo je da sam ja nešto rekao pa mi je on nešto napričao, pa sam ga ja onda nagrđivao jedno vreme. I prošle su godine, ja sam bio na nekom snimanju i seo s Banetom. U međuvremenu sam već čuo neke stvari o njima zbog kojih su počele da mi crvene uši. Video sam da nisam ja tu bio kako treba. Video sam za tog Bojanića Miloša koliko su, recimo, iskoristili njegovu dobrotu ovi iz "Granda" koji su godinama letovali u njegovoj kući u Baošićima. Nikad nisu ništa platili i kad je njemu prvi put bila potrebna pomoć u "Grandu" zbog karijere, naplatili su mu. To sam neki dan pričao s Mikicom. Bane je sjajan momak, ne dobar, nego sjajan. Rekao sam, evo mi sad pričamo, ne pominjem ono šta je bilo, izvini za sve ono. I dalje smo sedeli, malo smo popili i ja sam rekao, e sad ćeš da zoveš Miloša i da mi ga daš na telefon da se i njemu izvinim. I tada sam mu se izvinio. Onda sam s Milošem imao još nekoliko kontakata. To je sjajna porodica, i Bane i Mikica su sjajni momci, a Miloš je jedan par ekselans gospodin, može za njega da kaže ko šta hoće. To je par ekselans gospodin i domaćin i to je najveća greška koju sam ja napravio u odnosu na neke ljude.