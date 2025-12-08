Slušaj vest

Muzička zvezda Aca Lukas i njegov prijatelj, producent i vlasnik Hype televizije i produkcije Saša Mirković u ekskluzivnom intervjuu za Kurir pričali su o svim aktuelnim temama - od skandala koji se dogodio nakon što je objavljena Lukasova fotografija sa Naserom Orićem, što možete pogledati OVDE, preko hapšenja u Severnoj Makedoniji, do estrade i odnosa sa kolegama.

Jedna od pevačica, koja će se zajedno s Lukasom naći u žiriju takmičenja "Hype zvezde" je i Ana Nikolić, sa kojom je on godinama u dobrim odnosima.

Kako je Ana Nikolić?

Saša: Pre deset minuta ona je bila odljubljena od njega, ali do kraja emisije...

Aca: Nije dobro, ali je odlično.

Saša: Mi smo drugari s njom, i Aca i ja i, i kako bih ti rekao, uvek imam taj neki... i kad je kritikujem, imam zaštitnički odnos.Uradim nešto da bi shvatila neke stvari. Ana je uvek i scenarista i reditelj svega oko nje. Odlično napiše scenario, izrežira sve kako treba. Zna da padne na nekim stvarima, ali ima momente improvizacije.

Aca: Tako je hiperinteligentna, to nisam ništa novo rekao, nego hoću da kažem svim ovim njenim koleginicama pošto one to uglavnom ne vide i misle da su mnogo pametne. Ana Nikolić je za uglavnom sve Ajnštajn. Tu su još Karleuša i još po neko.

Saša: Koliko je on najveća muška zvezda, toliko je ona ženska.

Aca: Ja ne znam šta da ti kažem. Za mene svi kažu da sam duhovit. Jedina osoba na estradi koja mene može da nasmeje, i to do suza, da se hvatam za stomak i da se smejem kada odem kući jeste Ana Nikolić. Toliko je duhovita.

Sećaš li se neke anegdote?

- Snimali smo emisiju kod mene kući za vreme korone. Stvarno smo drugari. Ostali smo ona i ja i čovek koji je vozi, stariji jedan čovek, ja sam ga prvi put video. I sad sedimo, pijemo, pričamo, a ono već jutro, mi sedimo deset sati. On malo-malo pa ode u sobu, zvoni mu telefon. Neka žena zove, ja kažem da ga pusti da ide kući, voziću je ja kući. A ona kaže: "Ja da ga pustim, Zemljani sede dok ja ne kažem". Ja gledam koji Zemljani, a ona sve ljude zove Zemljani. Ja sam to čuo par puta i ranije, ali nisam obraćao pažnju, kad sam ja posle trećeg puta ukapirao šta ona meni kaže, kad sam obratio pažnju, ja sam se prevrnuo s kreveta. Za mene je to humor. Tako jedan zdrav humor, ona nikoga ne potcenjuje. Ja sam najviše voleo da sretnem pokojnog Džeja i Sinana Sakića zato što toliko fazona imam za ljude koji su niski, a oni su jedini bili niži od mene i onda sam ih trpao, jer nisam imao koga drugog.

Prva dva dela ekskluzivnog intervjua sa Acom Lukasom i Sašom Mirkovićem možete pogledati na Kurirovom Youtube kanalu.

