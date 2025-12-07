Slušaj vest

Dado Polumenta jednom prilikom podelo je fotografiju sa svojom porodicom i mnoge dirnuo.

Na fotografiji pevač pozira sa roditeljima i sestrom koja je, nažalost, trideset godina vezana za kolica. Oni su zajedno došli na veselje jedne rođake povodom venčanja, te je pokazao kako se provode.

Porodica na okupu

- Jedan od najlepših dana u mom životu, porodica Polumenta na okupu. Venčanje moje sestre Adine i Edisa - napisao je Dado Polumenta u opisu fotografija.

Foto: Printscreen

Pevač je na slavlju bio sa suprugom Ivonom, njihovim ćerkama, roditeljima sestrom, ali i bratom Šakom Polumentom sa kojim je nasmejan pozirao.

Dado je ranije kroz suze pričao o sestri Dajani i tom prilikom je otkrio koliko se divi svojim roditeljima što su uspeli da istraju i obezbede njemu i sestri najbolje.

"Paralizovali su joj šezdeset posto mozga"

Njegovoj sestri je kada je imala samo tri meseca data pogrešna injekcija zbog čega joj je paralizovano šezdeset posto mozga.

- Dajana je sestra moja koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dete. Sa tri meseca je imala unutrašnju temperaturu 42 kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj šezdeset posto mozga. Od tog momenta su počeli godinama da otkazuju funkcije i mišići - rekao je Dado za "Blic", koji nije mogao da sakrije suze.

- Zadnjih, pa eto da kažem, trideset godina je ona u kolicima. Ne postoje reči kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju, ne moju koliko od mojih roditelja i kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nikada nisam imao priliku da pričam o tome - kroz jecaje je rekao Dado za Blic i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Ali, mogu reći samo da sam od nje mnogo naučio o životu o ljudima o toj čistoći, definitivno.

- Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima, definitivno to kolika je težina sa druge strane je velika blagodat data od Boga da bi znali da cenimo zaista svaki korak, svaki gutljaj vode koji čovek može da uzme sam, da nisi zavistan ni od koga - rekao je tada iskreno Dado Polumenta.

Čeka treće dete

Dado i njegova supruga Ivona nedavno su objavili srećne vesti. Bračni par čeka treće dete, a tim povodom pevačeva supruga se oglasila javno na društvenim mrežama.

- Ne znam šta smo uradili da ovo zaslužimo, ali znam da je ovo dar i da ćemo ga čuvati kao najtiši dokaz da ljubav još uvek pobeđuje. Hvala ti, živote. Treći put. Ljudi moji, "raspala" sam se na komade. Od srca vam hvala na predivnim rečima, emocijama, divnim porukama i ljubavi. Hvala što delite sreću sa nama. Dolazi nam još jedna ljubav, Bogu hvala.

