Pevačica Zlata Petrović i njen bivši suprug, voditelj Zoran Pejić Peja venčali su se 1996. godine. Tokom braka dobili su sina Jovana, ali njihova zajednica nije opstala.

Posle razvoda u dobrim odnosima

Oni su nakon razvoda ostali u dobrom odnosu koji i danas traje, a malo ko zna ko su im bili kumovi na venčanju. Nedavno se pojavila fotografija sa njihovog opštinskog venčanja gde se vidi da su prilikom tog svečanog čina svedoci bili pevači Jašar Ahmedovski i Goca Božinovska.

Foto: Printscreen/Instagram

- Brak je lepa institucija i sad kad vidim ovo vraćam se na to kad si stvarno želeo da stvoriš porodicu i da to zauvek traje. Goca Božinovska je bila sa moje strane kuma i krstila mi je Jovana. Jašar Ahmedovski je bio Pejin kum na venčanju. Kako su to bila lepa i srećna vremena - rekla je Zlata nedavno za Blic.

Foto: Kurir

Iako je opšte poznato da su Zlata i Goca višedecenijske najbolje prijateljice, činjenica i da su se okumile je mnoge iznenadila, jer se u javnosti na tome do sada nije potenciralo.

Podsetimo, Zlata je svojevremeno ispričala kako estrada više nema vremena za druženje.

Zajednička letovanja

- Sada više nema ni društva. Nestalo je. Ja sam ostala u kontaktu samo sa mojom Gocom i to je to. Mi smo nekad sa Brenom letovale non-stop zajedno. Žene i deca uglavnom. Imale smo vremena i samo smo putovale. Sada se nešto desilo kod ljudi i sve se raspalo. Nema više tih druženja koja su trajala bukvalno 24 sata - govorila je Zlata i nastavila:

- Sada samo sa Božinovskom letujem u Sutomoru u kući kod njene sestre. Da vam kažem nešto, svi su u obavezama. Eto pitam mog sina koji ima 21. godinu gde mu je društvo, gde su devojke, a on mi kaže da je sve u materijalnim stvarima. Devojke više neće da izađu u kafić na kafu, nego hoće da idu po Hiltonu i Maldivima - dodala je Petrovićeva za "Star".

Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- Sve se poremetilo. Moj sin ima sve uslove, ali ne želi da kupuje ljubav i društvo. Ja sam, bre, sa mojom Gocom delila jednu paštetu u podrumu, možda zato naše prijateljstvo toliko traje. Finansije i materijalne stvari su razdvojile ljude i otuđile ih - zaključila je pevačica.