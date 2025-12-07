Slušaj vest

Veljko Kuzmančević bez dlake na jeziku progovorio je o odnosu sa Vericom Rakočević sa kojom u braku uživa punu deceniju, a nedavno su proslavili 13 godina ljubavi.

Kuzmančević je otkrio i kako je izgledalo upoznavanje sa modnom kreatorkom i ispričao početak njihove vanvremenske ljubavi.

Verica odbrusila na prvu

Veljko je priznao da Verica u prvom mahu nije razmela njegovu poruku i da mu je odmah odbrusila.

- Tada sam znao ko je Verica ali nisam tačno znao da je ona kreatorka, nisam znao detalje. Video sam samo kakav će događaj da bude povodom njene revije tada i pomislio sam da je super da sve isprati simfonijski orkestar i da to bude pravi spektakl. Zamislio sam kako bi to bilo sjajno i ja sam Verici poslao poruku na Fejsbuku i pitao da li bi mogli da sarađujemo. Zamisli, šta je ona meni rekla: "Ja ne pravim muške modele". Kada sam joj ispričao celu ideju, rekla je da bi to bilo strava i tako je sve počelo - otkrio je Veljko na TV Hype.

Foto: Privatna Arhiva

Prvi poljubac

- Ludilo u našem odnosu jeste što tu niko nije pao na d*pe na samom početku. Mi smo prosto morali da se sretnemo u ovom životu, kada smo počeli saradnju i uopšte viđenje mi smo samo shvatili da ne možemo nikako da provodimo vreme jedno bez drugog. Rekao sam joj u jednom trenutku da mi treba da se uzmemo, jer niti je ona meni devojka, niti ja njoj dečko... Ja sam nju prvi poljubio, bilo je nešto spontano. Na Zlatiboru sam je poljubio, otišli smo na deset dana - govorio je Veljko.

1/11 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Kurir Televizija, Petar đorđević

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.

Ovako izgleda imanje na Avali Verice i Veljka: