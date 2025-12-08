Slušaj vest

Veljko Kuzmančević iskreno i bez zadrške govorio je o ljubavi sa Vericom Rakočević sa kojom je nedavno slavio 13 godina ljubavi, ali i privatnom životu i odrastanju.

"Pušio sam marihuanu"

Veljko je evocirao uspomene i otkrio detalje iz perioda svog odrastanja.

Kuzmančević je priznao i da se susreo sa porokom i priznao kako je njegova majka koja je radila u SUP-u reagovala.

- Bio sam poročan. Pušio sam marihuanu. To je bio period Srednje škole, kada je bilo potpuno rasulo. Društvo i cela škola, valjda su to bile takve godine i bilo je svuda dostupno. Kao da je to tada bila normalna stvar, moj duvački staž bio je jako kratak ali jako intenzivan. Imao sam zbog toga i probleme. Zamisli majka mi radi u SUP-u, a ja naduvan - kroz osmeh je pričao Veljko na TV Hype:

Foto: Ustupljena fotografija, V. Kocic

- Kada mi je majka našla to, imao sam najgluplji izgovor: "To je čaj", a onda je usledio i drugi: "Nije to moje". Kada je videla da neću da sarađujem rekla je: "Pošto nećeš da razgovaraš sa mnom, ima sa kim hoćeš i pozvala je kolegu policajca". Prijavila me je, rešila me je samo tako. Nikada nije htela da ćuti o tome.

"Potpisao sam bredbračni ugovor"

Veljko je rešio da zavek stane na put lošim komentarima i predrasudama, te je rekao da je potpisao bračni ugovor pre venčanja i da ga ništa sem ljubavi sa Vericom ne zanima.

1/7 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Fejsbuk

- Te priče da ja trošim njene pare, da sam ja neki naslednik njene imovine... To su takve izmišljotine, gluposti i besmisao. Ja sam potpisao predbračni ugovor pre nego što smo se uzeli, zna se šta je moje a šta njeno. Verica ima troje dece koja zaslužuju da njima ostane sve i ta kuća koju je krvavo zaradila. Kao što je normalno da ono što su moji roditelji stekli ostane mene. U našem odnosu je sve potpuno drugačije. Mene i Vericu apsolutno ne drži ništa drugo sem ljubavi, mi nemamo zajedničku decu, imovinu... - govorio je Veljko na TV Hype.

Verica Rakočević đuska sa ćerkom: