Mile Kitić, legendarni folk pevač, uživa u braku sa pevačicom Martom Savić. Njih dvoje su više decenija zajedno, a priče da se rastuju pojavljivale su se s vremena na vreme. Ipak, njih dvoje su opstali, pre nekoliko meseci su se preselili u vilu na Avali, i s ponosom prate kako se odvija karijera njihove ćerke Elene Kitić.

Mile je otkrio čime ga je supruga privukla.

- Marta mi se svidela po karakteru, po njenom izrazu, svašta su pisale novine, da smo se rastali, sastali. Nisam imao neke probleme - rekao je Mile u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom", pa na pitanje šta se može očekivati od njega u narednom periodu, našalio se:

- Da se treći put oženim. Šalim se– rekao je Mile i sve nasmejao.

Folk pevač za Grand je govorio i o svom detinjstvu.

- Majku sam pokojnu pitao: „Mama, kad sam ja rođen, dan, dva pre ili posle, oko Božića“– kaže Kitić, koji se prisetio i jedne od brojnih anegdota koje su ga tokom karijere nasmejale.

- Došao čovek pijan: „Brate, ja tebe najviše volim ja tebe slušam, ali Mitre što ne otpevaš “Špijuni su među nama“, on ne zna ni ko sam ja - ispričao je pevač za Grand.

Podsetimo, Marta se povukla sa scene i od tada piše pesme o čemu je on govorio jednom prilikom.

- Kako je prestala da peva, počela je da piše i mene je iznenadila, Marina Tucaković je bila povod za to. One su bile prijateljice, Marina je meni mnogo pesama pisala, onda su počele zajedno da rade. Čak se i Marina iznenadila kada je Marta dodala i menjala neke delove pesama ili oduzela. Piše solidno, nekad mi se ne sviđa šta napiše, ali neka radi, ima par uspešnih pesama - rekao je tada Mile.