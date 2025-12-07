Slušaj vest

Toma Blek Panters je posle sedam godina medijske ilegale, odlučio da progovori o svemu i to pred kamerama Kurir televizije.

Ekipa emisije "Stars specijal" koja se emituje nedeljom od 15 časova, s muzičarem čija je pesma "Baraba" neizostavna na svakom veselju, s njim se srela, a gde drugo, nego u kafani.

- "Baraba" je autobiografska. Nema gosta koji tu ne pronađe sebe. Prvo je legendarna pesma "Kakvu ženu imam, bolje da je nemam". To je himna muškaraca, ali je i žene naručuju, ali kontra - "kakvog muža imam, bolje da ga nemam" - rekao nam je na početku Toma.

Zanimalo nas je zbog čega je Toma napravio toliku medijsku pauzu.

- Posle 50 godina televizije i svega, došlo je vreme sad za malo miran život, penzionerski. Ja sam prvi čovek koji je prvi otvorio splavove 1980. godine i ceo grad je išao za nama, gde smo mi svirali. Ovako je sad lepše, dođeš kod prijatelja i sve ti je tu. Ko drži kafanu, to je teško, a da pevamo - možemo. Dok god budemo mogli, ali da držim kafanu - ne - istakao je muzičar.

Tomin sin Slobodan Jovanović Panters otkrio je i da se za naredni period sprema i prava "muzička ofanziva" kad je njegov otac u pitanju.

-Posle Nove godine će izaći Tomina autobiografska knjiga sa 20 priča sa eminentnog splava "Blek panters", a onda i nove pesme. Bili smo jako moćni tih nekih 20 godina noćnog života Beograda. Tamo nije mogao svako ni da uđe - rekao je Slobodan, a onda se uključio i Toma:

- Ne spominjemo imena, ali će se prepoznati po događajima. Biće mnogo razvoda brakova, zato moramo da vodimo strogo računa šta pričamo. Toliko toga se tamo desilo da ne mogu da kažem šta je bilo najintrigantnije - rekao je Toma.

