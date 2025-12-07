Slušaj vest

Aleksandra Subotić ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na svom Instagramu objavila fotografiju sa večere u luksuznom restoranu, gde se našla u društvu brazilskog fudbalskog reprezentativca Nejmara.

Ovaj za mnoge neočekivani susret odmah je izazvao lavinu komentara, a pratioci su ostali zatečeni prizorom. Mnogi su se zapitali kako je bivša učesnica rijalitija stigla do sportske superzvezde.

Prema onome što je objavila na Instagramu, Aleksandra je večeri prisustvovala zajedno sa svojim nevenčanim suprugom Pecom. On sedi tik do fudbalera, koji gleda direktno u Aleksandru što je ona zabeležila na fotografiji koju je objavila na Instagramu uz teči:

Aleksandra Subotić Foto: Printscreen Instagram

- Gde gledaš, srećo moja?

Da li je ove reči uputila Nejmaru, ili pak Peci koji je gledao na skroz drugu stranu, nije objasnila, niti je otkrivala detalje ovog susreta.

Inače, Aleksandra je često s mužem u Dubaiju, gde je, kako su mediji ranije pisali, od njega dobila stan. Ona sa Pecom ima sina, dok iz prethodne veze ima ćerku.

podsetimo, Sandra i Peca su jedno vreme bili razdvojeni kada se u njihov odnos umešala njena tadašnja drugarica Maja Marinković. Ipak, Peca je brzo shvatio pored koga je njegova sreća pa se vratio Aleksandri.