Slušaj vest

Marina Visković ističe da je u prethodnom periodu dosta radila, te da je sada zrela za odmor, a odmaraće i za doček Nove godine.

Dotakla se novog dečka, ali i koleginica koje je ogovaraju.

"Nisam svađalica"

- Imala sam neke situacije kada je dolazilo do razlaza sa nekim ljudima koji nisu korektni, ali idemo dalje. Generalno nisam neka svađalica. Mnogo je važno da pričate istim jezikom -  rekla je pevačica.

Marina Visković (1).jpg
Foto: Printscreen/Youtube

Veza na daljinu

Marina već neko vreme uživa u ljubavi, a sada je progovorila o vezi na daljinu.

- Trenutno smo razdvojeni. Super funkcionišemo. Mislim da je ovo moja najdublja povezanost koja ni nema veze sa daljinom -  izjavila je Marina.

Na pitanje da li je nekada imala sukob sa nekom koleginicom, odgovorila je:

- Ma stvarno me to ne dotiče da li će koleginica da me ogovara. Ja sam definitivno kao neko koga ne zanima ništa i ne bavim se tuđim životima i ne komentarišem. Možda nekad komentarišem nešto zanimljivo i to može biti šala, prozivka, ali nikad ništa loše... Šalim se uvek i na svoj račun. Prvo, niko mi nije toliko bitan na estradi da bi me moglo povrediti i da se svađam sa nekim. Za mene je to degutantno -  govorila je Marina.

Marina Visković Foto: Printscreen/Instagram, Andrej Damnjanović, Privatna Arhiva

Ne želi da radi Novu godinu

Kako kaže, ove godine će uživati za doček sa najmilijima dok je prethodnih godina uvek radila.

- Tu će biti svi moji najdraži ljudi, moje najbolje drugarice, partner i baš sam srećna zbog tog dočeka. Ne nastupam, želela sam ove godine da uživam i odmaram - dodala je.

Kurir/Blic

Ne propustiteStarsMARINA VISKOVIĆ ODBILA DA RADI ZA NOVU GODINU: Otkrila i razlog: Tačno je, da se te noći zaradi fino ali...
IMG-20241231-WA0255.jpg
Stars"ODAKLE JOJ PRAVO?!" Marina Visković snimila spot u CRKVI, pevačicu zbog BOGOHULJENJA razapeli na mrežama: Hitno se oglasili iz njenog tima: Platili smo...
Marina Visković (1).png
StarsTRENIRA PET PUTA NEDELJNO, PA JEDE TOPLE SENDVIČE Pevačica izgleda kao bomba, a njoj i tajanstvenom partneru sprema večeru koju retko ko jede (FOTO)
marina-viskovic.jpg
Stars"NEĆU DA VADIM SILIKONE, BRIGA ME DA LI ME MRZE ZBOG TOGA" Marina Visković odbrusila zlim jezicima: Zadovoljna sam svojim izgledom!
marinaviskovic-1.jpg

Privatni snimak Marine Visković zapalio mreže:

Marina Visković snimkom zapalila mreže Izvor: Instagram