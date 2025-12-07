Slušaj vest

Marina Visković ističe da je u prethodnom periodu dosta radila, te da je sada zrela za odmor, a odmaraće i za doček Nove godine.

Dotakla se novog dečka, ali i koleginica koje je ogovaraju.

"Nisam svađalica"

- Imala sam neke situacije kada je dolazilo do razlaza sa nekim ljudima koji nisu korektni, ali idemo dalje. Generalno nisam neka svađalica. Mnogo je važno da pričate istim jezikom - rekla je pevačica.

Veza na daljinu

Marina već neko vreme uživa u ljubavi, a sada je progovorila o vezi na daljinu.

- Trenutno smo razdvojeni. Super funkcionišemo. Mislim da je ovo moja najdublja povezanost koja ni nema veze sa daljinom - izjavila je Marina.

Na pitanje da li je nekada imala sukob sa nekom koleginicom, odgovorila je:

- Ma stvarno me to ne dotiče da li će koleginica da me ogovara. Ja sam definitivno kao neko koga ne zanima ništa i ne bavim se tuđim životima i ne komentarišem. Možda nekad komentarišem nešto zanimljivo i to može biti šala, prozivka, ali nikad ništa loše... Šalim se uvek i na svoj račun. Prvo, niko mi nije toliko bitan na estradi da bi me moglo povrediti i da se svađam sa nekim. Za mene je to degutantno - govorila je Marina.

Ne želi da radi Novu godinu

Kako kaže, ove godine će uživati za doček sa najmilijima dok je prethodnih godina uvek radila.

- Tu će biti svi moji najdraži ljudi, moje najbolje drugarice, partner i baš sam srećna zbog tog dočeka. Ne nastupam, želela sam ove godine da uživam i odmaram - dodala je.

