Dragana Katić jedno je od najprepoznatljivijih TV lica, a svoju karijeru započela je 1986. godine.

Jednom prilikom se voditeljka podsetila svojih prvih koraka u medijima, te je na Instagramu okačila video sa početka televizijske karijere.

Početak karijere

Dragana je nedavno objavila snimak sa RTS-a kada je sa samo 22 godine vodila program, a u opisu videa je napisala.

- Za mene moj dan beše davno kao što vidite. Imala sam 22 godine. Imala sam poverenje, sreću, šansu… Sad evo imam Instagram da ovo podelim sa vama. Fascinirana sam ovim glasićem - napisala je Dragana na svom Instagram profilu u opisu snimka.

"Koliko je dobro što imaš ovaj snimak", "Lutka bila, lutka ostala", "Prelepe uspomene", "Ostala si sinonim za voditeljstvo", "Lep glas, to je ono što te razlikuje od većine", "Profesionalac u svom poslu", "Zadržala gracioznost sve ove godine", samo neki od komplimenata koje je dobila.

Prva emisija

Dragana Katić se nedavno sa osmehom na licu prisetila svoje prve emisije „Zvezdano nebo“ i otkrila nepoznate detalje iz svoje dugogodišnje karijere.

- U prvoj emisiji sam imala zadovoljstvo i čast da radim sa Tozovcem i Čobijem, tu je bio i orkestar Bokija Miloševića. Krenuli smo iz Narodnog univerziteta Braće Stamenković, tako se tada zvala ta zgrada, zapravo tu su bili prvi koraci Grand produkcije. Počeli smo da se emitujemo na Pinku i tu smo dugo ostali, a posle toga, sve što se desilo u Grand produkciji ulazi u istoriju - izjavila je Dragana i priznala da dolazak u „Grand“ smatra jednom od najboljih odluka u životu.

Napunula 60 godina

Za Draganu Katić mnogi kažu da je stalo vreme i da nikada bolje nije izgledala, te malo ko veruje da je voditeljka napunila 60. godina.

Na Instagramu je objavila romantičnu fotografiju na kojoj je jasno da uživa i jedva očekuje sve ono što dolazi. Sa čašom vina u ruci i čarobnim pogledom na more, slikala se dok joj je na leđima od mleka za sunčanje napisan broj 60.

