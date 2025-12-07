Slušaj vest

Frontmen i pevač “Le mago” benda, Nikola Milenković, hitno je hospitalizovan nakon što su mu se pojavili jaki bolovi u stomaku tokom nastupa.

Pevač Nikola Milenković hitno je primljen u Urgentni centar nakon što se požalio na bolove u stomaku koje je prvobitno ignorisao kako bi nastup izneo profesionalno do samog kraja.

Prema rečima izvora bliskog pevaču, Milenković je prvo osetio jake bolove u donjem desnom delu stomaka, a stanje mu se pogoršavalo tokom noći. Pri prijemu u bolnicu, lekari su ga odmah poslali na hitnu operaciju slepog creva, a intervencija je prošla uspešno.

Nikola Milenković
Nikola Milenković Foto: Printscreen Instagram

Bivši miljenik publike iz “Pinkovih zvezdica” oglasio se na svom Instagram profilu i zahvalio se svima na podršci. U objavi, pevač je poručio da se oseća dobro i da se oporavlja, uz želju da se uskoro vrati na scenu.

-Hvala svima na divnim porukama! Nije nista strašno, mala intervencija je u pitanju, sada je sve dobro i ja se osećam super. Uskoro se vraćam jos jači i jedva čekam prvu svirku - napisao je Nikola Milenković.

Podsetimo, prethodnih dana u Urgentni centar je smeštena i Vesna Zmijanac.

