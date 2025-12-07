Slušaj vest

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić ni ne sluti da među mnogobrojnim obožavaocima ima i jednu vernu poštovateljku koja joj je, vođena dubokim divljenjem, napisala i posvetila posebnu pesmu. Milica Lazarević, dugogodišnja obožavateljka legendarne pevačice, otkriva da je Lepa njen najveći životni uzor.

Milica je iz Sopota i Lepa je za nju neko ko znači toplinu, lepotu i snagu. Najveć aželja bila joj je da je upozna i ta želja joj se i ispunila.

Emisija "Stars specijal" pomogla je Milici i pripremila joj susret koji će pamtiti zauvek.

Obožavateljka je Lepi uručila buket cveća i poklone, koji su pevačicu oduševili. Pored raznih poklona, Milica je pevačici poklonila i dve posvećene pesme.

1/4 Vidi galeriju Milica Lazarević obožava Lepu Lukić Foto: Društvene Mreže

Sigurni smo da je ovo Miličin najlepši dan. Emocije su je potpuno savladale. Nije uspela da zadrži suze, a kada je trebala da opiše kakva je Lepa uživo, glas joj je drhtao ali se divljenje jasno čulo:

- Lepa je uživo ista kao na sceni, zrači svojom toplinom, lepotom i dobrotom. Žena kakva je opisivana u mojim očima od malih nogu. Lepa je kroz godine postala moj idol. Aca Šišić je naš kućni prijatelj i on mi je mnogo pričao o njoj, njenom karakteru, dobroti i to su priče koje nisu mogle da se vide na televiziji. Odrasla sam uz njene pesme. U trenutcima kada sam ja ostala sama bez roditelja, kroz nju sam videla tu hrabrost. Ona mi je lično pomogla iako nije znala za to. Između mene i gospođe lepe je razlika 49 godina i jedan dan, ona je rođena 13. januara a ja 14. januara.

1/4 Vidi galeriju Milica Lazarević i Lepa Lukić Foto: Kurir Televizija

Izgleda da niša u životu nije slučajno, ali Milica nije jedina kojoj je Lepa uzor. Pitali smo kraljicu narodne muzike da li je svesna kakvu snagu ima njen glas i koliko mladih inspiriše:

- Čujem i osećam, mene sve generacije vole, mlađe me poštuju a moja generacija me sluša od samog početka, sve dok su živi. 60 godina sam na sceni zahvaljujući podršci naroda. Ona se sva trese kad mi priđe, ona je verna i ne može ni jednog momenta da se kaže neko da folira. Zamalo da i ja zaplačem sa njom.

Posle svega, Milica je još jednom iz src zahvalila ženi koja joj je obeležila detinjstvo i usmerila je ka muzici:

- Vi ste nama toliko poklonili pesama i hitova, a ja sam želela na neki način da vam se odužim i poklonim barem jedan stih

LEPA LUKIĆ NA IVICI SUZA ZBOG OBOŽAVATELJKE! Milica u zagrljaju pevačice plakala kao kiša - upoznala svog idola, a priredila joj i vredan poklon Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs