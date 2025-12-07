Slušaj vest

Srđan Kuvekalović već nekoliko godina radi kao novinar i reporter Pink televizije.

Međutim, ružičasta imperija je postala mesto na kojem se trenutno dele otkazi od strane vlasnika Željka Mitrovića.

Kako prenose mediji, Kuvekalović je razgovarao sa Mitrovićem, a sada kaže da ga svi pitaju da li je on među ljudima koji će dobiti otkaz.

- Nema osobe koja me nije pitala šta se to dešava na Pinku, zašto Željko Mitrović deli otkaze, šta se to dešava u kompaniji, da li će se nastaviti sa tim otkazima i da li sam i ja među tim ljudima - rekao je Srđan.

Iako Mitrović zasad ne dovodi u pitanje radni status voditelja, u kompaniji su ove nedelje neki drugi zaposleni ostali bez svojih funkcija, što dodatno podgreva spekulacije o „crnom spisku“ zaposlenih.

Kuvekalovićeva hrabrost da javno postavi ovo pitanje izazvala je brojne reakcije kako među kolegama, tako i među publikom.

Dok se u javnosti spekuliše ko je sledeći na „crnom spisku“, Srđan nastavlja sa svojim poslom, pokazujući profesionalizam i smirenost u situaciji koja bi mnoge navela na paniku.

