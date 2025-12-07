Slušaj vest

Jovana Pajić nedavno je bila na proslavi rođendana sina Marije Šerifović, te je otkrila prve impresije sa najvažnijeg događaja svoje drugarice, ali i razvodu od bivšeg supruga.

"To su prelepe stvari"

Pevačica je otkrila detalje slavlja, te je priznala šta je za nju najlepše.

- Bilo je intimno i lepo. Lepo je kad svedočiš kako bebac raste i šta sve uči, kad su svi ljudi koje voliš oko tebe, to su prelepe stvari i treba ih imati što više - rekla je Jovana.

Foto: ATA images

"To je jedan vid osvete"

Ona je dodala da Mario pokazuje veliki talenat za muziku, ali da ove godine nije dobio instrument kao poklon.

- Mislim da je to jedan vid osvete. Taj koji donese instrument ti ne želi ništa dobro osim da poludiš i ogluviš od instrumenata. Mada normalno je da on dobija instrumente, neće bokserske rukavice. Šta dete može da voli u tim godinama, sve traje po 4 i po sekunde - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Venčanje Jovane Pajić i Saleta Foto: Printscreen7Paparaco Lov

Još se nije razvela od Saleta

Sale Tropiko rekao je da on i Jovana još nisu zvanično razvedeni, što je pevačica i sama potvrdila.

- Ništa se ne dešava, "razvod hleba ne traži". Mi nismo u problemu raspodela i tih stvari. U mom životu postoje, a verujem i u njegovom, mnogo bitnije stvari osim tog papira i te formalnosti koja je svakako na redu da se završi. Uskoro će i to, mi smo u super odnosima - zaključila je ona.

Jovana je dodala i da nikada ne bi forsirala ćerke da se bave pevanjem.

Foto: Vladimir Nićiforović

- To što su one deca od pevača ne znači da treba da budu pevačice, ne bih to forsirala kod njih bez njihove volje. Ako to bude njihov životni đir i želja, ja ću biti tu da pomognem koliko mogu. Sve što braniš to se više hoće. Kada braniš onda se radoznalost na tu temu povećava - otkrila je Jovana.

Kurir/Telegraf

