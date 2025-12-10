Slušaj vest

Prošlo je dve decenije od trenutka kada se Danijela Vranić pojavila ne estradnoj sceni. Preko noći je očarala publiku atraktivnim izgledom, temperamentnim nastupom i brojnim hitovima.

Uz Danijelino ime vezivali su se poznati muškarci, a za nastupe tražila karta više. Dugo je, ne bez razloga, nosila titulu “kraljica splavova”.

Na vrhuncu slave, neočekivano i bez objašnjenja, jednostavno je nestala.

Nestala sa scene

S vremena na vreme mediji su najavljivali veliki povratak Danijele Vranić, ali od toga nije bilo ništa.

Pojedini su tvrdili da se povukla zbog toga što se ugojila i ne liči više na onu staru.

– Ljudi misle da su javne ličnosti mašine, zamenimo ili napunimo baterije i budemo kao novi. Međutim, i nama baterije dotraju, a ja sam najbolji primer za to. Degutantno je što svi pričaju o mojoj kilaži, a znaju da sam se ugojila zbog problema sa štitastom žlezdom – rekla je u jednoj od retkih izjava koje je dala minulih godina.

Evo gde se sakrila od svih

Foto: Printskrin/Instagram

Na Instagram profilu pevačice mogu se videti prizori iz vikendice u kojoj se godinama skrivala. U prostranom dvorištu, gde su je od znatiželjnih pogleda čuvali čempresi, Danijela je uzgajala cveće i gajila povrće u bašti.

Foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je nedavno izjavila da je upravo na ovom mestu provela najviše vremena kada se povukla iz javnosti.

Kurir/Hello

