U JEKU POPULARNOSTI NESTALA SA SCENE: Evo gde se skrivala Danijela Vranić nakon što je napustila estradu, ovde je pronašla mir (FOTO)
Prošlo je dve decenije od trenutka kada se Danijela Vranić pojavila ne estradnoj sceni. Preko noći je očarala publiku atraktivnim izgledom, temperamentnim nastupom i brojnim hitovima.
Uz Danijelino ime vezivali su se poznati muškarci, a za nastupe tražila karta više. Dugo je, ne bez razloga, nosila titulu “kraljica splavova”.
Na vrhuncu slave, neočekivano i bez objašnjenja, jednostavno je nestala.
Nestala sa scene
S vremena na vreme mediji su najavljivali veliki povratak Danijele Vranić, ali od toga nije bilo ništa.
Pojedini su tvrdili da se povukla zbog toga što se ugojila i ne liči više na onu staru.
– Ljudi misle da su javne ličnosti mašine, zamenimo ili napunimo baterije i budemo kao novi. Međutim, i nama baterije dotraju, a ja sam najbolji primer za to. Degutantno je što svi pričaju o mojoj kilaži, a znaju da sam se ugojila zbog problema sa štitastom žlezdom – rekla je u jednoj od retkih izjava koje je dala minulih godina.
Evo gde se sakrila od svih
Na Instagram profilu pevačice mogu se videti prizori iz vikendice u kojoj se godinama skrivala. U prostranom dvorištu, gde su je od znatiželjnih pogleda čuvali čempresi, Danijela je uzgajala cveće i gajila povrće u bašti.
Pevačica je nedavno izjavila da je upravo na ovom mestu provela najviše vremena kada se povukla iz javnosti.
Kurir/Hello
