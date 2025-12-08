Slušaj vest

Marija Mikić neretko na svom Instagram nalogu objavljuje porodične trenutke, a sada je pokazala kako će njen dom izgledati u prazničnom periodu.

Pevačica je za dekoraciju kuće ovoga puta imala veliku pomoć, i to onu najslađu.

Novogodišnja magija

Marija je snimila ćerkicu koja je kitila novogodišnju jelku i strpljivo ređala ukrase na praznično drvo.

Jelka je bila bogata ukrasima, od snežnih kuglica, šljokičavih sladoleda, meda, anđela i mašnica do patuljaka i Deda Mrazića. Pevačicina mezimica je sa osmehom na licu uživala od prazne jelke napravila pravu novogodišnju magiju.

O novoj ljubavi

Marija Mikić je nakon razvoda priznala da je otvorena za novu ljubav, ali da se za sada nije pojavio muškarac koji je osvojio njeno srce.

- Kod mene u životu je sve uvek bilo iznenada i slučajno, nikad ne znam. Možda ja budem zaljubljena dok izađe ovaj intervju - poručila je ona zagonetno.

Problemi za zdravljem

Marija je nedavno u Turskoj operisala glasne žice, a sada je otkrila kako teče oporavak.

- Vratila sam se iz Istanbula, bila sam na finalnoj kontroli kod svog doktora, ovom prilikom veliki pozdrav za njega. Dobila sam najlepše moguće vesti, to sam i znala po pevanju, ali ajde da i on to potvrdi i kaže. Presrećna sam, mogu da nastavim tamo gde sam stala, još bolja i odmornija - rekla je ona za "Informer".

