Slušaj vest

Folk pevač Sloba Radanović nakon drame u Švedskoj, kada je zajedno sa Barbarom Bobak, njenim ocem i članovima njihovih bendova, bio zadržan na aerodromu dva dana, otputovao je radno na Kopaonik.

On se nakon nastupa oglasio i pričao za emisiju "Premijera vikend specijal" o aktuelnim temama.

- Stvarno mi je bilo prelepo. Dosta meni dragih, pozantih ljudi je bilo. To su događaji gde se skupe ljudi iz celog regiona. Ski opening je lepo prošao, to je čar, kada se ljudi skupe tu sa svih strana, oni ljudi koji se nisu videli duže... Atmosfera slična novogodišnjoj - ispričao je na početku Sloba.

Dramu prenosili na Instagramu

Dramu Slobe i Barbare pratili su svi na Instagramu, a pevač je sad progovorio o svemu što su preživeli.

1/4 Vidi galeriju Barbara Bobak i Sloba Radanović Foto: Printscreen Instagram

- Nešto su nas zadržali u Švedskoj, nisu nam dali da uđemo. Da li je falio neki papir organizatorima... Mi smo imali sve što je potrebno. Čudno iskustvo, avantura, škola za ubuduće, da znamo kako unapred da se postavimo. Hvala Bogu, nije pala nikakava zabrana. Sve što je bilo do nas, mi smo ispunili. Stalno putujemo po Evropi, u Švedskoj smo bili mnogo puta, nikad problem nismo imali. Bili smo zatečeni, nismo znali šta se dešava. Izgubili smo dva, tri dana života, to niko ne može da ti vrati. Imali smo da pojedemo, popijemo, otvarali su bar na pola sata da kupimo neki sendvič. Ne podnosi to svako isto. Nije mi to sad nešto palo teško, vodim se onim da uvek može i gore. Ta tri dana života koje ti neko oduzme, ne može niko da ti vrati. Na taj koncert je trebalo da dođe hiljadu ljudi, oni su ostali uskraćeni da nas čuju - priča Sloba, koji je s kolegama spavao na aerodromskim stolicama.

Spavali na prostirkama

- To su prostirke kao za ležaljku, oni su nam to dali da nam spavanje učine malo udobnijim, ali ništa specijalno. Video sam da ni oni čak nisu znali šta se dešava, da su se spetljali. Na kraju su rekli bilo šta da opravdaju sebe. Mi imamo ugovore, dozvolu za koncert, sve, ali nešto se izjalovilo, ne znam šta. Ne znam kakav je zakon u Švedskoj, možda je nešto falilo, a možda je nekom bio loš dan, pa nije hteo da nas pusti.

Barbara je sve vreme bila s njim.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Pritnscreen/Instagram

- Verujem da devojke to malo teže podnose, mi muškarci imamo manje potrebe tokom dana. Devojke možda imaju veću potrebu za mirom, komforom... Verujem da joj je bilo dosta teže, ali izdržala je stoički, pevali smo, šalili smo se, gledali smo da nam što pre prođe to vreme. Jedno iskustvo koje nam je škola za ubuduće, znaćemo kako da se postavimo ubuduće u ovakvim situacijama, da zaštitimo sebe - rekao je Sloba, pa nastavio:

Prošli bez zabrane

- Najveći problem je to što nam niko ništa ne govori. Sedimo tamo, ne znamo šta se dešava, pojave se, kažu dve-tri reči:"Biće sve u redu", a ništa ne bude u redu. Policajci su bili samo kuriri između nas i tih ljudi u kancelarijama. Bili su stvarno ljubazni. Hvala Bogu, nek se završilo. Kada sam stigao u Sarajevo, samo što nisam kleknuo da poljubim zemlju. Mogli su da nam udare zabranu za Evropu, a znamo da smo uradili sve što je do nas, uvek sve ispoštujemo oko papirologije. Ne želim nikog da dovodim u problem koji može da donese veće posledice za ubuduće.

U razgovoru za Pink Radanović je otkrio da želi veliki koncert.

Foto: ATA images

- To mi je stvarno želja, mislim da je svakom pevaču želja da ima svoje solističke koncerte. Vrlo verovatno je da će sledeće godine nešto tako da se desi. Vraća se taj vajb koncerata, ljudi vole da odlaze na koncerte. Tu ti dolaze i ljudi koji ne izlaze u grad, stariji, deca... A znam da mi je publika od 7 do 77, da bi mogli da me čuju i ljudi koji ne izlaze. To je kruna karijere. Kada se to dogodi, znaš da si uspeo u svom poslu - rekao je Radanović.