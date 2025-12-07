Slušaj vest

Pevačica Teodora Džehverović sletela je u Beograd u braon kaputu koji je ukombinovala sa torbom iste boje, a dok je veselo pozirala fotografima, upitana je zašto nije snimila pesmu "Crni labud" koja se na kraju našla na novom albumu Nataše Bekvalac.

Demo verzija završila je na Iksu, a korisnici ove društvene mreže počeli su da polemišu čija je verzija lepša. Sada je Džehverovićeva prvi put dala svoj komentar na ovu temu.

- To je pesma Nataše Bekvalac. U tom trenutku jednostavno sam mislila da ne treba da se nađe na tom albumu, ali nećemo o tome. Njena verzija je predivna, ne bih da se pravi upoređivanje, Nataša je iznela onako kako treba. Nataša je to definitivno odradila, tako da... - rekla je Džehverovićeva za Mondo, dok se Nataša ovim povodom nije oglasila.

Podsetimo, Teodora se pre nedelju dana pomirila sa Tamarom Milutinović sa kojom nije govorila godinama, otkako se raspala grupa "Đavolice", u kojoj su obe bile.

One su bile u istom avionu kada su se vraćale sa nastupa, te je susret bio neizbežan.