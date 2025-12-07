Slušaj vest

Nakon nastupa koji je održala u inostranstvu, Indi Aradinović vratila u Srbiju i odmah privukla pažnju svih prisutnih na aerodromu. U efektnom izdanju — bundi sa animal printom i elegantnom krem kombinacijom — pevačica je prošla kroz terminal, dok su se putnici okretali za njom komentarišući njen stil.

Incident

Vidno raspoložena posle puta, Indi je zastala da porazgovara sa novinarima i osvrne se na utiske sa nastupa. Iako je sve delovalo rutinski, situacija je neočekivano postala zanimljivija kada se povela priča o nedavnom zadržavanjuSlobe Radanovića i Barbare Bobak na aerodromu u Švedskoj.

1/5 Vidi galeriju Pevačica vodi računa o fizičkom izgledu Foto: Instagram, Printscreen

Pevačica je tada otkrila da je i sama imala mnogo ozbiljniji incident na putovanju — jedan koji pamti ceo život.

- Bila sam mlada, nisam imala pojma šta se dešava. Imala sam neprijatnost u Australiji - završila sam u zatvoru na jedan dan zbog lažnih dolara - rekla je Indi.

Objasnila je da joj je falsifikovani novac dospeo u ruke tokom nastupa, u vidu bakšiša, a da toga uopšte nije bila svesna. Kada je sutradan tim istim novcem nešto kupila, bezazlena kupovina pretvorila se u ozbiljan problem.

Kamere sve snimile

-Kamera me je snimila, radnja je prijavila slučaj, i sledeći put kada sam došla u centar prišli su mi i priveli me. Bila sam šokirana, nisam znala šta se događa. Na kraju se dokazalo da nisam kriva, ali iskustvo zaista nije prijatno - prisetila se za Blic.

1/11 Vidi galeriju Edita je na sebi imala ultra kratku haljinicu od štrasa sa prorezom ispred koji jedva prekriva njene grudi, dok je na nogama imala sandale koje se pertlaju preko celih butina u istoj crvenoj boji kao haljina Foto: Kurir Stars/Aleksandar Panić

Indi je otkrila i da porodica uveliko sprema Edinu svadbu, a na pitanje o skupocenoj bundi samo se osmehnula, poručivši da voli kvalitetne komade i da rado investira u garderobu koju dugo nosi.