"ZAVRŠILA SAM U ZATVORU" Indi prepričala detalje HAPŠENJA u Australiji: Zbog ovoga je završila u ćeliji
Nakon nastupa koji je održala u inostranstvu, Indi Aradinović vratila u Srbiju i odmah privukla pažnju svih prisutnih na aerodromu. U efektnom izdanju — bundi sa animal printom i elegantnom krem kombinacijom — pevačica je prošla kroz terminal, dok su se putnici okretali za njom komentarišući njen stil.
Incident
Vidno raspoložena posle puta, Indi je zastala da porazgovara sa novinarima i osvrne se na utiske sa nastupa. Iako je sve delovalo rutinski, situacija je neočekivano postala zanimljivija kada se povela priča o nedavnom zadržavanjuSlobe Radanovića i Barbare Bobak na aerodromu u Švedskoj.
Pevačica je tada otkrila da je i sama imala mnogo ozbiljniji incident na putovanju — jedan koji pamti ceo život.
- Bila sam mlada, nisam imala pojma šta se dešava. Imala sam neprijatnost u Australiji - završila sam u zatvoru na jedan dan zbog lažnih dolara - rekla je Indi.
Objasnila je da joj je falsifikovani novac dospeo u ruke tokom nastupa, u vidu bakšiša, a da toga uopšte nije bila svesna. Kada je sutradan tim istim novcem nešto kupila, bezazlena kupovina pretvorila se u ozbiljan problem.
Kamere sve snimile
-Kamera me je snimila, radnja je prijavila slučaj, i sledeći put kada sam došla u centar prišli su mi i priveli me. Bila sam šokirana, nisam znala šta se događa. Na kraju se dokazalo da nisam kriva, ali iskustvo zaista nije prijatno - prisetila se za Blic.
Indi je otkrila i da porodica uveliko sprema Edinu svadbu, a na pitanje o skupocenoj bundi samo se osmehnula, poručivši da voli kvalitetne komade i da rado investira u garderobu koju dugo nosi.