MILJANA VRŠILA NUŽDU NA SVAKOM ĆOŠKU, TOTALNO URENEREDILA ELITU! Kulićka napravila haos po celoj sobi, ukućani van sebe: Ona to namerno radi
Rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Mina Vrbaški bili su u spavaonici kada su primetili izmet po sobi, nakon čega su izneli tvrdnje da je Miljana Kulić ta koja je vršila veliku nuždu.
U spavaonici je nastao potpuni haos kada su rijaliti učesnici primetili da je svuda po podu i krevetu izmet, nakon čega je Asmin počeo da tvrdi kako je za sve kriva Kulićeva.
- Miljana je us*ala, nisam sigurno ja. Ona to stalno radi - rekao je Asmin.
Na njegovu izjavu se nadovezala Mina.
- Evo vidi, us*ala se ovde kod mene. Namerno to radi, je'l moguće da je srala po celoj sobi. Imala je proliv pa je curelo - dodala je ona, što se čuje i na video-snimku koji je objavlje.
Već napravila skandal u Austriji
Miljana Kulić svojevremeno je nastupala po dijaspori, kada je napravila skandal o kom i dalje bruje mnogi.
Naime, kontroverzna nišlijka je bila smeštena u jednom od hotela koji se nalaze u gradu, gde je uzvodila svoj perfomans. Iako su sve vreme uz nju bili majka Marija Kulić i njen tadašnji dečko Nenad Macanović kako Miksi ne bi napravila neki skandal, situacija sa rijaliti zvezdom je tada je izmakla kontroli.
Kako je pisao Kurir, rijaliti zvezda je tada napravila skandal, ali je prevazišla i samu sebe. Kulićeva je nakon tezde, otišla u smeštaj, gde je boravila i napravila neviđeni haos.
Ona je vršila nuždu gde je stigla, a kada je trebala da napusti hotel, čistačice su neurednost i aljkavost prijavile menadžeru hotela, koji je brzo reagovao i zahtevao od Nišlijke s obzirom na okolnosti da dodatno plati čišćenje sobe i prostorija gde je vršila nuždu.
