Katarina Kaja Ostojić udala se za Nikolu Dragojlovića Sovu kada je imala 19 godina, i sa njim je dobila ćerku Nikolinu.

Ipak, njihov brak se brzo okončao, a jednom prilikom govorila je o detaljima njihovog braka.

"Kada sam saznala da sam trudna nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: to je tako, mi se volimo, zadržaćemo dete i venčaćemo se jer nam je lepo. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povredila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi", ispričala je jednom prilikom pevačica za "Hit Informer".

Međutim, uprkos protivljenju roditelja, Kaja i Nikola su se venčali. Najpre u crkvi, a potom su sklopili i građanski brak i organizovali veliko svadbeno slavlje.

"Bila je to prava srpska svadba"

"Bila je to prava srpska svadba! Imali smo tri muzike, na čelu sa orkestrom Mirka Kodića. Bili su mi i roditelji, prećutno su svi bili okej, da ne kažem na silu... Ali taj dan i pamtim kao da je sve bilo na silu. Još sam bila u sedmom mesecu trudnoće, stomak do zuba, otečena, debela, napolju 38 stepeni. Taj dan mi nije ostao u lepom sećanju. Bio mi je loš, kao što je bio i taj brak", pričala je Kaja pre dve godine, te objasnila da su problemi sa Nikolom počeli još dok je bila trudna sa ćerkom Nikolinom, a Dragojlovića je odlučila da ostavi kada je njihova naslednica imala šest meseci.

"U trudnoći sam počela da shvatam da on nije za mene, ali sam pomislila: 'Ma rade mi hormoni jer sam u drugom stanju. Možda sam luda.' Kada sam se porodila, očekivala sam njegovu podršku. Nisam je dobila. Tada sam shvatila da ni sama psihički nisam bila spremna za bebu, iako sam mislila da jesam. Dodatno sam bila poljuljana time što mi Nikola ništa nije pomagao. Preče mu je bilo da izađe u grad sa društvom nego da bude uz mene i ćerku. Imao je 24 godine i bio je neiživljen. Posle jedne veće svađe pozvala sam oca da dođe po mene. Tata se odmah stvorio, a ja sam podnela papire za razvod braka. Bez obzira na to što sam mojima zadala tešku ranu time što sam otišla od kuće i udala se za dečka kog nisu odobravali, pružili su mi ruku i primili me nazad. Oni su mi mnogo pomogli u odgajanju ćerke, kao i tetka Verica, koja je bitna figura u mom životu", otkrila je pevačica, koja je posle razvoda dve godine sa naslednicom Nikolinom živela u Novom Sadu, kod svojih roditelja.

"Oprostila sam mu"

Nikola Dragojlović, prema Kajinim tvrdnjama, u prvim godinama posle razvoda nije mnogo mario za ćerku, niti je uplaćivao alimentaciju.

"Nisam dobila maltene nijednu alimentaciju u životu od njega! Nisam imala nikakvu pomoć ni bilo koje druge vrste. Prve dve godine ni traga ni glasa od njega, niti od njegovih. Taj period mi je bio baš težak, kao neka crna rupa. Sama sam je izdržavala... Tek kasnije je Nikola uspostavio kakav-takav odnos sa Nikolinom, koja je tokom raspusta odlazila kod njegove sestre i majke. Ali bez obzira na sve, ja sam Nikoli oprostila. Ne držim loša osećanja u sebi, ni loše uspomene, jer to dovodi do najgorih bolesti", rekla je Kaja tada.

Inače, Dragojlović je 2021. izašao iz zatvora u Beču gde je proveo devet godina zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Inače, on je 2012. uspeo da pobegne iz zatvora Zabela. Međutim, kasnije je pronađen i osuđen u Beču.

Stala četvrti put na ludi kamen

Podsetimo, pevačica Kaya Ostojić je prošle godine izgovorila sudbonosno "da" novom izabraniku Milošu Čujoviću i tako "kročila" u četvrti brak. Venčanje je upriličeno na njen 40. rođendan u jednom hotelu na Kosmaju, zabavu su priredili u dvorištu hotela, a tu ih je matičar i venčao.

