Udovica pevača Dina Dvornika, Danijela Dvornik, promenila je život iz korena nakon što je, posle smrti muža, napustila Zagreb i preselila se na Brač. Ona tamo ima veliko imanje o kojem sama brine, a sada je na mrežama pokazala kako izgleda njena oaza mira.

Danijela je priznala da je naišla na osudu kada je prodala skupocene torbe i kupila kuću sa starim maslinjakom. Ona je zasadila nove masline, ima svoju baštu, a kuću i imanje i dalje renovira.

Sada je podelila snimak na Instagramu i pokazala kako trenutno izgleda njeno dvorište.

- Znam da je nedelja i da svi odmarate, ali kod mene se malo radi. Ako se sećate ovde je bila gomila kamenja i odlučila sam to počistiti i osloboditi ceo prostor. Malo sam i biljke sređivala... Koja divota... Cveće sam sređivala, presađivala... Uglavnom to je to - poručila je Danijela.

O životu na ostrvu

Danijela je nedavno govorila o tome kako sada izgleda njen život.

- Definitivno, ostrvo je moja sreća . Predivan sunčan dan , kafica na suncu , odradila sam moje modne storije, odgovorila na neke mejlove, a onda veselo otišla u maslinjak . Dan je bio kao stvoren da se zapale već suve grane od maslina koje mi oku smetaju, a moj stari prijatelj je doneo pašticadu i njoke i prijateljski podelio ručak . Je li može bolje? Pašticada sa njokama u maslinjaku na ovakav dan - napisala je ona i dodala:

- Još mi je “dao ruke” i pomogao da brže spalimo grane . Dogovorili smo se za sutra da sednemo na biciklu i odradimo turu do Milne i popijemo kafu na suncu. Jesen na Braču ima svoj ritam - sporiji, mirniji.Kad se ostrvi umiri, jesen pokaže koliko može biti lepa. Sad je pravi gušt.

